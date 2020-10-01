Футболисты Шахтера собрались в PM HALL, чтобы узнать соперников в ЛЧ

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

  • 01.10.2020 21:43
  • 2821 просмотр
  • 4 комментария
Футболисты Шахтера собрались в PM HALL, чтобы узнать соперников в ЛЧ

Результаты жеребьевки одинаково интересны как фанатам, так и футболистам. Не исключение и игроки "Шахтера", который в этом сезоне будет играть на стадии группового этапа уже в 15-й раз. По традиции основной состав команды, во главе с главным тренером Луишом Каштру, собрался вместе в Pm Hall, что посмотреть прямую трансляцию жеребьевки, которая состоялась при поддержке титульного партнера "Шахтера" бренда Parimatch.

Перед жеребьевкой футболисты оживленно обсуждали, кого бы они хотели получить в свою группу. Практически все сходились на том, что им было бы интересно сыграть с кем-то из грандов: "Ливерпулем", "Ювентусом", "Баварией" или "Реалом".

В итоге "Шахтеру" выпало играть как раз с "Реалом", который чаще держал трофей Лиги чемпионов. С третьей корзины попался хорошо знакомый украинской команде "Интер", с которым горняки встречались в полуфинале Лиги Европы в августе этого года. А из четвертой корзины "Шахтеру" досталась "Боруссия" Менхенгладбах. 

Судя по реакции футболистов, жребий их вполне устроил: каждого из соперников игроки встречали улыбкой и горящими глазами. За настроение "Шахтера" накануне старта евросезона можно не волноваться. 

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера": "Это Лига чемпионов - здесь не бывает легко. Нам достались сильные соперники и необходимо показать высокий уровень игры, чтобы пройти дальше в плей-офф. Некоторые могут сказать, что нам досталась группа смерти, но я уверен, что легко не будет никому и все имеют шансы побороться за путевку в стыковые матчи".

Жуниор Мораес, форвард "Шахтера": "Очень волнительно было смотреть жеребьевку на таком мероприятии вместе с командой. Может, внешне я был спокойным, но внутри бушевали эмоции, я буквально чувствовал, как сильно бьется мое сердце. Результатом я доволен, всегда хочется играть с топами, такие матчи самые интересные ".

Вадим Мисюра, представитель Parimatch: "Жеребьевка группового раунда Лиги Чемпионов -  ключевое спортивное событие осени и мы рады, что наш партнер ФК “Шахтер” сегодня представлен в этом самом престижном турнире. Чемпион Украины оказался в квартете с настоящими грандами мирового футбола, с которыми будет престижно провести встречи на поле. Это будет яркий евросезон для “Шахтера” и Parimatch будет рад успехам своего ключевого партнера".

Добавим, что первый тур состоится уже 20-21 октября.

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Виталий Петровский, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 01.10.2020 22:28
    -1
    Удачи Шахте. После жеребьевки было тревожно, а сейчас думаю что все будет ок. За ЛЕ зарубимся точно, за ЛЧ как пойдет
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 01.10.2020 22:27
    0
    Kovalenkobrevno, 01.10.2020 22:24
    Слёт кацапов
    Ахах))) Дядька ваш президент из руснявой ОПЗЖ, ваш тренер вонючий цыган утверждающий что Украина и раха один народ.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 01.10.2020 22:24
    -1
    Слёт кацапов
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 22:23
    -2
    Удачи лучшая команда Украины и восточной Европы.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 01.10.2020 22:27
    0
    Kovalenkobrevno, 01.10.2020 22:24
    Слёт кацапов
    Ахах))) Дядька ваш президент из руснявой ОПЗЖ, ваш тренер вонючий цыган утверждающий что Украина и раха один народ.
    Ссылка
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