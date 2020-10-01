В четверг, 1 октября, состоится поединок четвертого тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» примет «Барселону». Матч состоится на стадионе «Балаидос». Начало встречи в 22:30 киевскому времени.

Матч в прямом эфире можно посмотреть на сервисе Megogo.

«Сельта» в трех турах набрала 5 очков, один раз победив и дважды сыграв вничью. «Барселона» пока сыграла один матч, победив «Вильярреал».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» - «Барселона».