ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 октября

В пятницу, 2 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
21:45. Чемпионат Италии. Фиорентина - Сампдория 1,78 - 3,95 - 4,70
21:30. Чемпионат Германии. Унион - Майнц 2,22 - 3,60 - 3,34
22:00. Чемпионат Франции. ПСЖ - Анже 1,13 - 10,00 - 19,54
21:45. Чемпионат Бельгии. Антверпен - Мехелен 1,87 - 3,60 - 3,74
ТЕННИС
12:00. Ролан Гаррос. Свитолина - Александрова 1,37 - 3,20
Виталий Петровский, Sport.ua
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