В поединке 1-го тура чемпионата Италии по футболу «Специя» на выезде обыграла «Удинезе» со счетом 2:0. Дублем отметился 31-летний болгарский форвард Андрей Галабинов.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Удинезе» — «Специя» — 0:2
Голы: Галабинов, 30, 90
Лучшие моменты матча Удинезе - Специя
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Галабинов (Специя).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Галабинов (Специя).
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Источник — YouTube
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