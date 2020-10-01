Три игрока Баварии и де Брюйне: названы лучшие игроки Лиги чемпионов

Во время жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2020/21 УЕФА назвал лучших игроков минувшего розыгрыша турнира.
Вратарь: Мануэль Нойер (Бавария).
Защитник: Йозуа Киммих (Бавария).
Хавбек: Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
Форвард: Роберт Левандовски (Бавария).
Лучший игрок турнира: Роберт Левандовски (Бавария).
Лучшим наставником турнира признан тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
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Источник — Sport.ua
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