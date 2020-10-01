Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

1-го октября «Шахтер» провел тренировку в Святошино. «Оранжево-черные» готовятся к календарному матчу чемпионата с «Десной», который состоится в Чернигове уже в это воскресенье, 4-го октября, в 17:00.

Перед началом тренировки Луиш Каштру провел с футболистами 20-минутное теоретическое занятие, после чего все переместились на поле. Вернулся в общую группу Тарас Степаненко.

Сессия длилась 1 час и 10 минут: за разминкой следовали квадраты, игровые упражнения и двусторонка. Кроме Георгия Судакова с первой командой работали Дмитрий Капинус и Богдан Вьюнник (нападающий забил 9 мячей в 4 турах чемпионата U-21).

Евгений Коноплянка, Сергей Кривцов и Сергей Болбат восстанавливаются после полученных травм. Отдельно беговой работой вместе с физиотерапевтом занимался Жуниор Мораес, а завтра он должен вернуться в общую группу.