Нового тренера Кристалла представят 2-го октября

Директор херсонского «Кристалла» Сергей Шевцов рассказал, когда в команде собираются заполнить вакантную должность главного тренера.

«Мы уже определились со специалистом, который возглавит «Кристалл», переговорный процесс успешно завершен. Скоро новый тренер должен приехать в Херсон. Планируем, что 2-го октября он будет представлен команде.

Что касается тех пяти заразившихся коронавирусом футболистов «Кристалла», из-за чего был перенесен очередной календарный поединок чемпионата с «Альянсом», то у футболистов бессимптомный характер заболевания, они на самоизоляции и в начале следующей недели должны сдать повторные тесты», — отметил Шевцов.

В нынешнем сезоне «Кристалл» занимает 16-е место в Первой лиге Украины.