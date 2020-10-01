Нового тренера Кристалла представят 2-го октября

Переговоры со специалистом успешно завершены

  • 01.10.2020 17:08
  • 293 просмотра
  • 2 комментария
Нового тренера Кристалла представят 2-го октября
© ФК Кристалл

Директор херсонского «Кристалла» Сергей Шевцов рассказал, когда в команде собираются заполнить вакантную должность главного тренера.

«Мы уже определились со специалистом, который возглавит «Кристалл», переговорный процесс успешно завершен. Скоро новый тренер должен приехать в Херсон. Планируем, что 2-го октября он будет представлен команде.

Что касается тех пяти заразившихся коронавирусом футболистов «Кристалла», из-за чего был перенесен очередной календарный поединок чемпионата с «Альянсом», то у футболистов бессимптомный характер заболевания, они на самоизоляции и в начале следующей недели должны сдать повторные тесты», — отметил Шевцов.

В нынешнем сезоне «Кристалл» занимает 16-е место в Первой лиге Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    potemkin78
      potemkin78, 01.10.2020 17:50
    0
    игроков бы в начале нормальных взяли, без слёз на игру смотреть было больно, короче будем смотреть
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 17:38
    0
    тренер ничего не решит если состав у клуба-середняк 2 лиги
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 01.10.2020 17:50
    0
    игроков бы в начале нормальных взяли, без слёз на игру смотреть было больно, короче будем смотреть
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 17:38
    0
    тренер ничего не решит если состав у клуба-середняк 2 лиги
    Ссылка
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