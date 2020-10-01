Николай МОРОЗЮК: «Хочу, чтобы Динамо и Ференцварош были в разных группах»

Экс-защитник «Динамо» Николай Морозюк не хочет, чтобы киевляне попали в одну группу Лиги чемпионом с «Ференцварошем», который тренирует Сергей Ребров.

«Мне хочется, чтобы «Ференцварош» и «Динамо» были в разных группах. Хочется в соперники «Реал» или «Баварию». Молодые пацаны, которые смотрели Лигу чемпионов по телевизору, смогут в ней сыграть. И хочется, чтобы была надежда выйти из группы».

«Мне как болельщику хочется, чтобы «Динамо» попались сильные команды», - сказал Морозюк.