Николай МОРОЗЮК: «Хочу, чтобы Динамо и Ференцварош были в разных группах»

Экс-игрок киевлян прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

  • 01.10.2020 17:14
  • 1089 просмотров
  • 4 комментария
Николай МОРОЗЮК: «Хочу, чтобы Динамо и Ференцварош были в разных группах»
© caykurrizespor.org.tr

Экс-защитник «Динамо» Николай Морозюк не хочет, чтобы киевляне попали в одну группу Лиги чемпионом с «Ференцварошем», который тренирует Сергей Ребров.

«Мне хочется, чтобы «Ференцварош» и «Динамо» были в разных группах. Хочется в соперники «Реал» или «Баварию». Молодые пацаны, которые смотрели Лигу чемпионов по телевизору, смогут в ней сыграть. И хочется, чтобы была надежда выйти из группы».

«Мне как болельщику хочется, чтобы «Динамо» попались сильные команды», - сказал Морозюк.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 01.10.2020 17:26
    +5
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 17:19
    При любом раскладе дерьнама в группе будет опозорена и займёт заслуженное четвёртое место.
    Опозорен ты ещё когда родился с маленьким членом
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 17:21
    -7
    El_Pupkin, 01.10.2020 17:21
    Убогое больное существо, лезь назад в свою нору и перестань вонять!
    Ты сегодня прыгало?
    Ссылка
    El_Pupkin
      El_Pupkin, 01.10.2020 17:21
    +7
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 17:19
    При любом раскладе дерьнама в группе будет опозорена и займёт заслуженное четвёртое место.
    Убогое больное существо, лезь назад в свою нору и перестань вонять!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 17:19
    -6
    При любом раскладе дерьнама в группе будет опозорена и займёт заслуженное четвёртое место.
    Ссылка
    El_Pupkin
      El_Pupkin, 01.10.2020 17:21
    +7
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 17:19
    При любом раскладе дерьнама в группе будет опозорена и займёт заслуженное четвёртое место.
    Убогое больное существо, лезь назад в свою нору и перестань вонять!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 01.10.2020 17:26
    +5
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 17:19
    При любом раскладе дерьнама в группе будет опозорена и займёт заслуженное четвёртое место.
    Опозорен ты ещё когда родился с маленьким членом
    Ссылка
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