И на НСК Олимпийский. Шахтер планирует открыть в Киеве несколько фан-шопов

Возможно, в том числе на НСК Олимпийский

  • 01.10.2020 16:13
  • 346 просмотров
  • 16 комментариев
И на НСК Олимпийский. Шахтер планирует открыть в Киеве несколько фан-шопов
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» объявил о планах открыть в Киеве несколько (от 1 до 3) фан-шопов, в которых болельщики могли бы приобрести клубную атрибутику и другие вещи, связанные с командой.

«В Киеве мы откроем один, два, может быть, даже три магазина для того, чтобы быть ближе к потребителю, – рассказал директор «Шахтер-Трейдинг» Артем Лоскутников.

Открытие должно состояться летом 2021 года. Не исключено, что один из магазинов будет расположен на территории НСК Олимпийский.

«Шахтер» с конца минувшего сезона окончательно перебрался в Киев, где команда и тренируется, и проводит домашние матчи, хотя ранее игры на своем поле проводились в Харькове.

Команда делит НСК Олимпийский с киевским «Динамо».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 01.10.2020 16:35
    0
    Александр Шевченко, 01.10.2020 16:21
    Да, кому эти тряпки в Киеве нужны? И какой нормальный даунбас их купит и потом оденет в Киеве? Его же потом отметелят А так, пускай открывают, в Милане фаншопы Ювентуса есть и ничего, Интеру с Миланом от этого не холодно и не жарко, все равно более популярны клубы в Италии именно клубы с Милана, чем Юве
    Ты многих отметелил в футболках Шахтера?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 16:34
    -1
    Не ну точно угольная пыль в донецких головах. Они верят что это дно в Киеве будут поддерживать Да нет, ребята, автобусы будете опять прятать стыдливо на Леси Украинки Рожденный ползать в террихоне летать не сможет
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:34
    -1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 16:31
    А, Шахтер молодец. Сначала завоевал сердца львовских болельщиков, базируясь во Львове. Потом харьковских, а теперь и киевских.
    Ну не зря же Шахтёр народная команда Украины.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 01.10.2020 16:34
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 16:31
    А, Шахтер молодец. Сначала завоевал сердца львовских болельщиков, базируясь во Львове. Потом харьковских, а теперь и киевских.
    Так завоевали, что на их матчи никто не ходил и они продолжают кочевать дальше. Но в Киеве беженцев из днонбаса много. На них рассчитано.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 16:33
    0
    Иду сосать кто со мной? Эгегегей бамбасяни!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 16:32
    -3
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 16:31
    А, Шахтер молодец. Сначала завоевал сердца львовских болельщиков, базируясь во Львове. Потом харьковских, а теперь и киевских.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 16:31
    -3
    А, Шахтер молодец. Сначала завоевал сердца львовских болельщиков, базируясь во Львове. Потом харьковских, а теперь и киевских.
    Ссылка
    Alex23
      Alex23, 01.10.2020 16:25
    +1
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:16
    Вот и хорошо, главное с НСК сдереть всё тряпьё позорное с позорными рожами игроков даунамы. У кипрского клюба нет ничего своего.
    Нада називати команду шахтар київ
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:24
    -5
    Maks7777, 01.10.2020 16:23
    Источники ДК сообщают, У суркиса нет денег на игроков которых мирча хочет,Ахметов согласился дать денег ну забрать и базу в коче заспе Шахтёру
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 16:23
    -4
    Источники ДК сообщают, У суркиса нет денег на игроков которых мирча хочет,Ахметов согласился дать денег ну забрать и базу в коче заспе Шахтёру
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 16:23
    -3
    Источники ДК сообщают, У суркиса нет денег на игроков которых мирча хочет,Ахметов согласился дать денег ну забрать и базу в коче заспе Шахтёру
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 16:23
    -4
    Это только плюс. Будет больше туристов
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.10.2020 16:21
    -2
    Да, кому эти тряпки в Киеве нужны? И какой нормальный даунбас их купит и потом оденет в Киеве? Его же потом отметелят А так, пускай открывают, в Милане фаншопы Ювентуса есть и ничего, Интеру с Миланом от этого не холодно и не жарко, все равно более популярны клубы в Италии именно клубы с Милана, чем Юве
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 16:20
    0
    Не тратьте, куме, сили, Спускайтеся на дно.
    Ссылка
    DKFC
      DKFC, 01.10.2020 16:17
    +2
    А вот это уже не просто аренда стадиона для игр . Это продвижение бренда Шахтер в Киеве.
    ФК ШАХТАР Київ ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:16
    -8
    Вот и хорошо, главное с НСК сдереть всё тряпьё позорное с позорными рожами игроков даунамы. У кипрского клюба нет ничего своего.
    Ссылка
    DKFC
      DKFC, 01.10.2020 16:17
    +2
    А вот это уже не просто аренда стадиона для игр . Это продвижение бренда Шахтер в Киеве.
    ФК ШАХТАР Київ ?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 01.10.2020 16:34
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 16:31
    А, Шахтер молодец. Сначала завоевал сердца львовских болельщиков, базируясь во Львове. Потом харьковских, а теперь и киевских.
    Так завоевали, что на их матчи никто не ходил и они продолжают кочевать дальше. Но в Киеве беженцев из днонбаса много. На них рассчитано.
    Ссылка
    Alex23
      Alex23, 01.10.2020 16:25
    +1
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:16
    Вот и хорошо, главное с НСК сдереть всё тряпьё позорное с позорными рожами игроков даунамы. У кипрского клюба нет ничего своего.
    Нада називати команду шахтар київ
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 01.10.2020 16:35
    0
    Александр Шевченко, 01.10.2020 16:21
    Да, кому эти тряпки в Киеве нужны? И какой нормальный даунбас их купит и потом оденет в Киеве? Его же потом отметелят А так, пускай открывают, в Милане фаншопы Ювентуса есть и ничего, Интеру с Миланом от этого не холодно и не жарко, все равно более популярны клубы в Италии именно клубы с Милана, чем Юве
    Ты многих отметелил в футболках Шахтера?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 16:33
    0
    Иду сосать кто со мной? Эгегегей бамбасяни!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 16:20
    0
    Не тратьте, куме, сили, Спускайтеся на дно.
    Ссылка
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