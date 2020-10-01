И на НСК Олимпийский. Шахтер планирует открыть в Киеве несколько фан-шопов

«Шахтер» объявил о планах открыть в Киеве несколько (от 1 до 3) фан-шопов, в которых болельщики могли бы приобрести клубную атрибутику и другие вещи, связанные с командой.

«В Киеве мы откроем один, два, может быть, даже три магазина для того, чтобы быть ближе к потребителю, – рассказал директор «Шахтер-Трейдинг» Артем Лоскутников.

Открытие должно состояться летом 2021 года. Не исключено, что один из магазинов будет расположен на территории НСК Олимпийский.

«Шахтер» с конца минувшего сезона окончательно перебрался в Киев, где команда и тренируется, и проводит домашние матчи, хотя ранее игры на своем поле проводились в Харькове.

Команда делит НСК Олимпийский с киевским «Динамо».