ОФИЦИАЛЬНО: Милан подписал 20-летнего норвежского форварда

«Милан» выкупил контракт 20-летнего норвежского нападающего клуба «Будё-Глимт» Йенса Петтера Хауге.

Соглашение футболиста с «россонери» рассчитано до лета 2025-го года. Сумма сделки не называется. Transfermarkt сообщает, что «Милан» заплатил за игрока €5 миллионов.

Хауге — воспитанник клуба «Будё-Глимт». Также игрок выступал за «Олесунн» на правах аренды.

В текущем сезоне провел за «Будё-Глимт» 3 матча в квалификации Лиги Европы, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Стоит отметить, что одну из этих встреч «Будё-Глимт» провел с «Миланом». Норвежский клуб уступил со счетом 2:3, но Хауге отметился голом и результативной передачей.