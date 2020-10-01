Анатолий ТРУБИН: «Интересно будет сыграть с Реалом и Ливерпулем»

Вратарь «Шахтера» - о предстоящей жеребьевке

  • 01.10.2020 14:51
  • 841 просмотр
  • 8 комментариев
Анатолий ТРУБИН: «Интересно будет сыграть с Реалом и Ливерпулем»
© twitter.com/fcshakhtar

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился своими ожиданиями от предстоящей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Лично мне хотелось бы с «Ливерпулем» или «Реалом» из первой корзины. Еще «Аякс» интересен и «Боруссия» Дортмунд. Хотелось бы побывать на их стадионах, особенно, если болельщики будут на трибунах», - сказал Трубин.

«Шахтер» находится во второй корзине вместе с «Боруссией» Дортмунд и «Аяксом», поэтому с ними не сыграет.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.10.2020 16:28
    0
    Від реала по 4 відгрібала, а від Лівера все попереду
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 01.10.2020 16:17
    0
    А як же ІНТЕР?
    Слабо?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 01.10.2020 16:13
    0
    volf2020, 01.10.2020 15:19
    І там і там будете мати 5-0
    да-да))) Клоун. С Сити 1-1 а Реалу 5-0
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.10.2020 16:05
    0
    Да с Реалом или Ливерпулнм интересно будет играть.
    А с Баварией обхохочешься, конечно ведь в матчах с ними будет стоять Пятов.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 15:28
    0
    Из первой корзины только Порту проходной. С остальными можно резко опозориться.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 15:23
    -3
    Это да, Шахтёру только удачи.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 15:22
    -4
    volf2020, 01.10.2020 15:19
    І там і там будете мати 5-0
    Ну пять и ДК по 10 разница есть? так же ещё не одного и не забьет со своим автобусом!!
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 01.10.2020 15:19
    0
    І там і там будете мати 5-0
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.10.2020 16:28
    0
    Від реала по 4 відгрібала, а від Лівера все попереду
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 01.10.2020 16:17
    0
    А як же ІНТЕР?
    Слабо?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 01.10.2020 16:13
    0
    volf2020, 01.10.2020 15:19
    І там і там будете мати 5-0
    да-да))) Клоун. С Сити 1-1 а Реалу 5-0
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.10.2020 16:05
    0
    Да с Реалом или Ливерпулнм интересно будет играть.
    А с Баварией обхохочешься, конечно ведь в матчах с ними будет стоять Пятов.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 15:28
    0
    Из первой корзины только Порту проходной. С остальными можно резко опозориться.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 01.10.2020 15:19
    0
    І там і там будете мати 5-0
    Ссылка
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