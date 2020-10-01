Анатолий ТРУБИН: «Интересно будет сыграть с Реалом и Ливерпулем»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился своими ожиданиями от предстоящей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Лично мне хотелось бы с «Ливерпулем» или «Реалом» из первой корзины. Еще «Аякс» интересен и «Боруссия» Дортмунд. Хотелось бы побывать на их стадионах, особенно, если болельщики будут на трибунах», - сказал Трубин.

«Шахтер» находится во второй корзине вместе с «Боруссией» Дортмунд и «Аяксом», поэтому с ними не сыграет.