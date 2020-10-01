Николай МОРОЗЮК об отношениях с женой: «У нас все будет хорошо»

Защитник «Ризеспора» рассказал о личной жизни

  • 01.10.2020 14:20
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  • 1 комментарий
Николай МОРОЗЮК об отношениях с женой: «У нас все будет хорошо»
© Инстаграм Ирины Морозюк

32-летний экс-защитник сборной Украины рассказал об отношениях с Ириной Морозюк. Отметим, что в конце мая жена футболиста сообщила о том, что пара рассталась, но при этом сохранила дружеские отношения.

«Общаемся ли мы с Ириной? Как я могу с ней не общаться, если на данный момент она официально моя жена. У нас общий ребенок. Как мы можем не общаться? Мы общаемся, при возможности и время проводим вместе - можем поехать на совместный отдых.

ФОТО. Снова вместе? Николай и Ирина Морозюк отдыхают в Турции

В жизни бывают такие сложные моменты, с которыми надо справиться. Мы достаточно умные и взрослые люди. У нас есть свой взгляд на жизнь. Нам надо разобраться во многих моментах и каждому по отдельности понять, что для него важно, что для него ценно и так далее. Думаю, время расставит все на свои места. Не могу сейчас ничего конкретно сказать. Да, сейчас мы не вместе. У нас сейчас, можно сказать, такой творческий семейный отпуск. Жизнь покажет, как будет. Мы общаемся. Мы в хороших отношениях, у нас не было никаких скандалов и ругани. Это я могу сказать с уверенностью. Мы общаемся и даже очень хорошо.

Мы не то, что там с ней созваниваемся раз в месяц по поводу пеленок или чего-то. Мы часто на связи, я в курсе всех дел. Я все знаю. Я намного больше знаю, чем окружающие. И людям, которые интересуются моей жизнью, ее жизнью и нашей общей жизнью, я могу сказать, что у нас все будет хорошо», - сказал Морозюк в интервью Sport.ua.

Полностью интервью Николая Морозюка ожидайте завтра

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Дмитрий Котков, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Mykola Prykhodko
      Mykola Prykhodko, 01.10.2020 14:55
    0
    Если с лесби можно жить...
    Ссылка
    Mykola Prykhodko
      Mykola Prykhodko, 01.10.2020 14:55
    0
    Если с лесби можно жить...
    Ссылка
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