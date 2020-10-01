Валерий БОНДАРЬ: «Хочется проверить себя против Барселоны и Ливерпуля»

Защитник рассказал о предпочтениях в Лиге чемпионов

  • 01.10.2020 14:11
  • 520 просмотров
  • 10 комментариев
Валерий БОНДАРЬ: «Хочется проверить себя против Барселоны и Ливерпуля»
© shakhtar.com

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, а защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился своими ожиданиями.

«Лично мне очень хотелось бы сыграть с «Барселоной» и «Ливерпулем». Интересно проверить себя с такими соперниками, лучшими в футбольном мире». 

«Хотя в первой корзине такие команды, что, в целом, конечно, не хочется на них попадать. Еще, если не ошибаюсь, в третьей корзине есть «Интер».

«Тоже не хочется», - сказал Бондарь.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.10.2020 14:51
    0
    Я б теж з радістю подивився як вас мають !
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 14:49
    0
    Юрий Карпенко, 01.10.2020 14:42
    Ты что петушок забыл о Тимишоаре, и Янг Бойз, так я напомню
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 14:48
    -1
    Юрий Карпенко, 01.10.2020 14:42
    Ты что петушок забыл о Тимишоаре, и Янг Бойз, так я напомню
    Колосок месяца два уже напомнил где ваше место черти Получить от села 2-0 на нск и чутли не заняли за этого третье место ,молодец напомнил пи..др ,опозорились на всю историю клуба с селом
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 14:47
    0
    Юрий Карпенко, 01.10.2020 14:42
    Ты что петушок забыл о Тимишоаре, и Янг Бойз, так я напомню
    Причём тут Тимишоара и Янг Бойз?
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 14:45
    +1
    Мовчав би краще...
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 01.10.2020 14:43
    +1
    У Львові є мазох-кафе. Кажуть, там для таких, як Валерій те що треба
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 01.10.2020 14:42
    -3
    Ты что петушок забыл о Тимишоаре, и Янг Бойз, так я напомню
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 14:42
    +2
    Бондарь, ты уже себя с Рухом проверил.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 14:34
    -5
    Alex323, 01.10.2020 14:29
    Не хвилюйся.
    Буде Інтер.
    Ви його дуже любите.
    А любимый ваш турнирчик фаны ДК Это лига Европы ,жеребьевка то завтра петушки там ваши любимые Лугано Мальмё шкандербео))))
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 01.10.2020 14:29
    -1
    Не хвилюйся.
    Буде Інтер.
    Ви його дуже любите.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 14:42
    +2
    Бондарь, ты уже себя с Рухом проверил.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 14:45
    +1
    Мовчав би краще...
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 01.10.2020 14:43
    +1
    У Львові є мазох-кафе. Кажуть, там для таких, як Валерій те що треба
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.10.2020 14:51
    0
    Я б теж з радістю подивився як вас мають !
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 14:49
    0
    Юрий Карпенко, 01.10.2020 14:42
    Ты что петушок забыл о Тимишоаре, и Янг Бойз, так я напомню
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 14:47
    0
    Юрий Карпенко, 01.10.2020 14:42
    Ты что петушок забыл о Тимишоаре, и Янг Бойз, так я напомню
    Причём тут Тимишоара и Янг Бойз?
    Ссылка
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