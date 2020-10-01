Валерий БОНДАРЬ: «Хочется проверить себя против Барселоны и Ливерпуля»

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, а защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился своими ожиданиями.

«Лично мне очень хотелось бы сыграть с «Барселоной» и «Ливерпулем». Интересно проверить себя с такими соперниками, лучшими в футбольном мире».

«Хотя в первой корзине такие команды, что, в целом, конечно, не хочется на них попадать. Еще, если не ошибаюсь, в третьей корзине есть «Интер».

«Тоже не хочется», - сказал Бондарь.