Валерий БОНДАРЬ: «Хочется проверить себя против Барселоны и Ливерпуля»

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, а защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился своими ожиданиями.
«Лично мне очень хотелось бы сыграть с «Барселоной» и «Ливерпулем». Интересно проверить себя с такими соперниками, лучшими в футбольном мире».
«Хотя в первой корзине такие команды, что, в целом, конечно, не хочется на них попадать. Еще, если не ошибаюсь, в третьей корзине есть «Интер».
«Тоже не хочется», - сказал Бондарь.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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