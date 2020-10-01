ФОТО. Как выглядел бы состав Бенфики, если бы клуб не продавал своих звезд

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как мог бы выглядеть состав лиссабонской «Бенфики», если бы клуб не продавал своих звездных игроков.
За «Бенфику» выступали голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак, вингер «Манчестер Сити» Бернарду Силва, форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш и другие звездные футболисты.
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Источник — Transfermarkt
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