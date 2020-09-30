ВИДЕО. Малиновский ассистирует, Гомес красиво забивает

В матче чемпионата Италии украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский записал на свой счет результативную передачу в четвертом голе команды в ворота «Лацио».
Красивым ударом забил Алехандро Гомес.
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Источник — Sport.ua
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