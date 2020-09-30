Впервые в Европе. Женщина-арбитр будет работать в Украине на системе VAR

Украинская арбитр Александра Ардашева станет первой женщиной-арбитром в Европе, которая будет работать на системе VAR во время матча мужских команд.

Она назначена ассистентом VAR-арбитра на матч 5-го тура УПЛ между «Днепром-1» и полтавской «Ворсклой».

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что впервые в истории европейского футбола женщина-арбитр получает такое назначение на поединок мужских соревнований.