Впервые в Европе. Женщина-арбитр будет работать в Украине на системе VAR

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о рекордном достижении

  • 30.09.2020 22:39
  • 1438 просмотров
  • 5 комментариев
Впервые в Европе. Женщина-арбитр будет работать в Украине на системе VAR
© Facebook. Александра Ардашева

Украинская арбитр Александра Ардашева станет первой женщиной-арбитром в Европе, которая будет работать на системе VAR во время матча мужских команд.

Она назначена ассистентом VAR-арбитра на матч 5-го тура УПЛ между «Днепром-1» и полтавской «Ворсклой».

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что впервые в истории европейского футбола женщина-арбитр получает такое назначение на поединок мужских соревнований.

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Источник — Facebook

(6 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 23:49
    -1
    Серж. Петренко, 30.09.2020 23:45
    Ти задрачуєш чи ти обіжений на Монзуль?
    Им мерещится, что лучший арбитр Украины дырку как-то не так судит.
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 30.09.2020 23:45
    0
    Александр Шевченко, 30.09.2020 23:09
    Павелка куриц протягивает, ввиду мирового феминизма, он думает, что если у нас будет реф женщина, то она сможет обслужить еврокубки или ЧМ или ЧЕ, вернее ее легче будет протолкнуть, чем условного Романова
    Ти задрачуєш чи ти обіжений на Монзуль?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 23:43
    +1
    Удачи!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 23:09
    -1
    Павелка куриц протягивает, ввиду мирового феминизма, он думает, что если у нас будет реф женщина, то она сможет обслужить еврокубки или ЧМ или ЧЕ, вернее ее легче будет протолкнуть, чем условного Романова
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.09.2020 22:59
    -1
    Сомнительное достижение!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 23:43
    +1
    Удачи!
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 30.09.2020 23:45
    0
    Александр Шевченко, 30.09.2020 23:09
    Павелка куриц протягивает, ввиду мирового феминизма, он думает, что если у нас будет реф женщина, то она сможет обслужить еврокубки или ЧМ или ЧЕ, вернее ее легче будет протолкнуть, чем условного Романова
    Ти задрачуєш чи ти обіжений на Монзуль?
    Ссылка
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