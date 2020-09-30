ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 октября

В четверг, 1 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
21:00. Лига Европы. Динамо Брест - Лудогорец 4,05 - 3,70 - 1,77
22:00. Лига Европы. Тоттенхэм - Маккаби 1,14 - 7,70 - 18,00
22:00. Лига Европы. Риу Аве - Милан 4,65 - 3,55 - 1,85
20:00. Чемпионат Испании. Севилья - Леванте 1,47 - 4,95 - 6,70
22:30. Чемпионат Испании. Сельта - Барселона 5,87 - 4,60 - 1,54
21:00. Кубок Лиги. Астон Вилла - Сток Сити 1,73 - 3,85 - 5,40
21:45. Кубок Лиги. Ливерпуль - Арсенал 1,96 - 3,60 - 3,93
Виталий Петровский, Sport.ua
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