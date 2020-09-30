Пока запасной. Лунин - в резерве Реала на матч Ла Лиги

Видимо, украинцу нужно ждать кубковых матчей

  • 30.09.2020 21:37
  • 383 просмотра
  • 1 комментарий
Пока запасной. Лунин - в резерве Реала на матч Ла Лиги
© twitter.com/realmadriden

На старте чемпионата Испании наставник «Реала» Зинедин Зидан доверяет основному киперу Тибо Куртуа, который сегодня выйдет в основе на матч Ла Лиги против «Вальядолида».

Украинец Андрей Лунин остается в резерве.

Возможной, свой шанс игрок получил в Лиге чемпионов или Кубке Испании.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    janu0320
    online
      janu0320, 30.09.2020 22:09
    -1
    он лет 5 будет ещё "пока запасной", если ничего не случится с Куртуа.
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