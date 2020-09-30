Пока запасной. Лунин - в резерве Реала на матч Ла Лиги

На старте чемпионата Испании наставник «Реала» Зинедин Зидан доверяет основному киперу Тибо Куртуа, который сегодня выйдет в основе на матч Ла Лиги против «Вальядолида».
Украинец Андрей Лунин остается в резерве.
Возможной, свой шанс игрок получил в Лиге чемпионов или Кубке Испании.
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Источник — Sport.ua
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