Малиновский - в основе Аталанты на битву с Лацио

Топ-матч тура в Италии

  • 30.09.2020 21:05
  • 1356 просмотров
  • 14 комментариев
Малиновский - в основе Аталанты на битву с Лацио
© twitter.com/Atalanta_BC

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский впервые в нынешнем сезоне Серии A получил возможность выйти в стартовом составе.

Игрок со старта начнет поединок 2-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Старт в 21:45

В минувшем сезоне обе команды финишировали в топ-4, набрав по 78 очков.
 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 22:09
    0
    Alex86 1, 30.09.2020 22:05
    Ну именно поэтому на своих и тем более против многие ставить не рекомендуют
    Ну с Динамо я с максимально холодной головой обдумывал ставки. Плюс каждый раз делал несколько разных и все зашли. Во втором матче, например, я ставил на тотал Динамо больше 1, на победу Динамо хотя бы в одном тайме и немного закинул на чистую победу.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 22:05
    0
    Андрей Овчаренко, 30.09.2020 22:02
    Не, немного. Надо передышку сделать после двух жирных ставок на матчи Динамо и Гента, эмоции в ставках плохой союзник
    Ну именно поэтому на своих и тем более против многие ставить не рекомендуют
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 22:02
    0
    Alex86 1, 30.09.2020 21:56
    Верят конечно в них куда больше и это не мудрено, но смотри что б Ярмола не подпортил как раз) Много ставил? Ну и опять таки насколько актуально им бороться за этот трофей.
    Не, немного. Надо передышку сделать после двух жирных ставок на матчи Динамо и Гента, эмоции в ставках плохой союзник
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 21:59
    0
    Александр Шевченко, 30.09.2020 21:44
    Кстати, а где у Аталанты тот кацап с украинской фамилией, купили игрока с травмой чы шо?
    Да
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:56
    0
    Андрей Овчаренко, 30.09.2020 21:49
    Там Эвертон пока сверхуверенно выглядит, слабо пока верится в успех гостей. Наверно моя ставочка зайдет.
    Верят конечно в них куда больше и это не мудрено, но смотри что б Ярмола не подпортил как раз) Много ставил? Ну и опять таки насколько актуально им бороться за этот трофей.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 21:49
    0
    Alex86 1, 30.09.2020 21:40
    Если будет в тонусе и сегодня то да, хотя см какие составы в командах и настрой вообще
    Там Эвертон пока сверхуверенно выглядит, слабо пока верится в успех гостей. Наверно моя ставочка зайдет.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 21:44
    0
    Кстати, а где у Аталанты тот кацап с украинской фамилией, купили игрока с травмой чы шо?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 21:42
    0
    Это будущие соперники шлака по ЛЧ, играют за то, кому попадется сладенькие кроты со второй корзины Сто процентов, кротов кто-то из итальяшек будет жахать в ЛЧ
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:40
    0
    Андрей Овчаренко, 30.09.2020 21:36
    То понятно. просто игра Ярмолы то отдельное шоу
    Если будет в тонусе и сегодня то да, хотя см какие составы в командах и настрой вообще
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 21:36
    0
    Alex86 1, 30.09.2020 21:35
    Не ну вы сравнили все же матч серии А с такими клубами и кубок тот?
    Радует что оба практику будут хоть какую-то иметь в клубах игровую
    То понятно. просто игра Ярмолы то отдельное шоу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:35
    0
    Не ну вы сравнили все же матч серии А с такими клубами и кубок тот?
    Радует что оба практику будут хоть какую-то иметь в клубах игровую
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 21:33
    0
    Включу Ярмолу, если там будет духота вторыми составами, то переключу
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 21:21
    +3
    Alehandro, 30.09.2020 21:20
    И Ярмола в то же время против Эвертона выйдет... ну, и что теперь, разорваться?
    Глаза разбегаются что смотреть. Лягу спать
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 30.09.2020 21:20
    +3
    И Ярмола в то же время против Эвертона выйдет... ну, и что теперь, разорваться?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 21:21
    +3
    Alehandro, 30.09.2020 21:20
    И Ярмола в то же время против Эвертона выйдет... ну, и что теперь, разорваться?
    Глаза разбегаются что смотреть. Лягу спать
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 30.09.2020 21:20
    +3
    И Ярмола в то же время против Эвертона выйдет... ну, и что теперь, разорваться?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 22:09
    0
    Alex86 1, 30.09.2020 22:05
    Ну именно поэтому на своих и тем более против многие ставить не рекомендуют
    Ну с Динамо я с максимально холодной головой обдумывал ставки. Плюс каждый раз делал несколько разных и все зашли. Во втором матче, например, я ставил на тотал Динамо больше 1, на победу Динамо хотя бы в одном тайме и немного закинул на чистую победу.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 22:05
    0
    Андрей Овчаренко, 30.09.2020 22:02
    Не, немного. Надо передышку сделать после двух жирных ставок на матчи Динамо и Гента, эмоции в ставках плохой союзник
    Ну именно поэтому на своих и тем более против многие ставить не рекомендуют
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 22:02
    0
    Alex86 1, 30.09.2020 21:56
    Верят конечно в них куда больше и это не мудрено, но смотри что б Ярмола не подпортил как раз) Много ставил? Ну и опять таки насколько актуально им бороться за этот трофей.
    Не, немного. Надо передышку сделать после двух жирных ставок на матчи Динамо и Гента, эмоции в ставках плохой союзник
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 21:59
    0
    Александр Шевченко, 30.09.2020 21:44
    Кстати, а где у Аталанты тот кацап с украинской фамилией, купили игрока с травмой чы шо?
    Да
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:56
    0
    Андрей Овчаренко, 30.09.2020 21:49
    Там Эвертон пока сверхуверенно выглядит, слабо пока верится в успех гостей. Наверно моя ставочка зайдет.
    Верят конечно в них куда больше и это не мудрено, но смотри что б Ярмола не подпортил как раз) Много ставил? Ну и опять таки насколько актуально им бороться за этот трофей.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 21:49
    0
    Alex86 1, 30.09.2020 21:40
    Если будет в тонусе и сегодня то да, хотя см какие составы в командах и настрой вообще
    Там Эвертон пока сверхуверенно выглядит, слабо пока верится в успех гостей. Наверно моя ставочка зайдет.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 21:44
    0
    Кстати, а где у Аталанты тот кацап с украинской фамилией, купили игрока с травмой чы шо?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 21:42
    0
    Это будущие соперники шлака по ЛЧ, играют за то, кому попадется сладенькие кроты со второй корзины Сто процентов, кротов кто-то из итальяшек будет жахать в ЛЧ
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:40
    0
    Андрей Овчаренко, 30.09.2020 21:36
    То понятно. просто игра Ярмолы то отдельное шоу
    Если будет в тонусе и сегодня то да, хотя см какие составы в командах и настрой вообще
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 21:36
    0
    Alex86 1, 30.09.2020 21:35
    Не ну вы сравнили все же матч серии А с такими клубами и кубок тот?
    Радует что оба практику будут хоть какую-то иметь в клубах игровую
    То понятно. просто игра Ярмолы то отдельное шоу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:35
    0
    Не ну вы сравнили все же матч серии А с такими клубами и кубок тот?
    Радует что оба практику будут хоть какую-то иметь в клубах игровую
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 21:33
    0
    Включу Ярмолу, если там будет духота вторыми составами, то переключу
    Ссылка
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