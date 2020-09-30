Малиновский - в основе Аталанты на битву с Лацио

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский впервые в нынешнем сезоне Серии A получил возможность выйти в стартовом составе.
Игрок со старта начнет поединок 2-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Старт в 21:45
В минувшем сезоне обе команды финишировали в топ-4, набрав по 78 очков.
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Источник — Sport.ua
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Радует что оба практику будут хоть какую-то иметь в клубах игровую
Радует что оба практику будут хоть какую-то иметь в клубах игровую
Радует что оба практику будут хоть какую-то иметь в клубах игровую
Радует что оба практику будут хоть какую-то иметь в клубах игровую
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