Шанс забить еще. Ярмоленко - в основе Вест Хэма на матч Кубка лиги

Сегодня в 21:45 стартует матч Кубка английской Лиги между «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Украинский вингер Андрей Ярмоленко выйдет в основном составе.
Нынешний кубковый турнир является успешным для Ярмоленко, который уже успел забить 2 гола и сделать 3 ассиста. При этом в АПЛ игрок выходит в основном на замену.
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Источник — Sport.ua
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