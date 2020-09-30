Шанс забить еще. Ярмоленко - в основе Вест Хэма на матч Кубка лиги

Сегодня в 21:45 стартует матч Кубка английской Лиги между «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Украинский вингер Андрей Ярмоленко выйдет в основном составе.

Нынешний кубковый турнир является успешным для Ярмоленко, который уже успел забить 2 гола и сделать 3 ассиста. При этом в АПЛ игрок выходит в основном на замену.