Шанс забить еще. Ярмоленко - в основе Вест Хэма на матч Кубка лиги

Забьет ли украинец в очередном матче Кубка лиги?

  • 30.09.2020 20:46
  • 1735 просмотров
  • 4 комментария
Шанс забить еще. Ярмоленко - в основе Вест Хэма на матч Кубка лиги
© twitter.com/westham

Сегодня в 21:45 стартует матч Кубка английской Лиги между «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Украинский вингер Андрей Ярмоленко выйдет в основном составе.

Нынешний кубковый турнир является успешным для Ярмоленко, который уже успел забить 2 гола и сделать 3 ассиста. При этом в АПЛ игрок выходит в основном на замену.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
      Mac_Gyver, 30.09.2020 21:16
    0
    Ярмола - гроза Кубка Лиги
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 30.09.2020 21:11
    0
    давай Андрюха хет трик сьогодні
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 30.09.2020 20:55
    +1
    Давай Ярмола, на тебе ще надіє у збірній. Враховуючи ще й втрату Зіни і Степана
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 20:48
    0
    Ну хот тут пока побегает, форму поддержит
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 30.09.2020 20:55
    +1
    Давай Ярмола, на тебе ще надіє у збірній. Враховуючи ще й втрату Зіни і Степана
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.09.2020 21:16
    0
    Ярмола - гроза Кубка Лиги
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 30.09.2020 21:11
    0
    давай Андрюха хет трик сьогодні
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 20:48
    0
    Ну хот тут пока побегает, форму поддержит
    Ссылка
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