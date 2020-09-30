Определились участники 1/8 финала Кубка Украины

30-го сентября состоялась большая часть матчей 1/16 финала Кубка Украины.

В 1/8 финала сыграют победители прошлого раунда: «Днепр-1», «Мариуполь», «Минай», «Верес», «Нива» Винница, «Агробизнес», «Ворскла», «Десна», «Колос» и «Александрия», а также победитель матча ВПК-Агро - «Олимпик», который состоится 1-го октября.

В 1/8 финала к ним присоединится клуб УПЛ «Заря».

«Динамо», как победитель Кубка Украины 2019/20, а также чемпион Украины «Шахтер» вступят в игру только с 1/4 финала Кубка.

Матчи 1/8 финала запланированы на декабрь.