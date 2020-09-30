ВИДЕО. Как Сарнавский спас Днепр-1, отбив пенальти на 94 минуте

В матче 1/16 Кубка Украины «Днепр-1» в конце основного времени играл вничью 3:3 с «Горняком-Спорт», когда команда Первой лиги получила право на пенальти.

Однако «Днепр-1» выручил Богдан Сарнавский, сумевший отразить удар с точки . В прошлом сезоне УПЛ кипер повторил рекорд чемпионата по отраженным пенальти.

В дополнительное время команда Игора Йовичевича дожала соперника и выиграла 5:3.