ВИДЕО. Как Сарнавский спас Днепр-1, отбив пенальти на 94 минуте

Вратарь снова отметился отбитым пенальти

  • 30.09.2020 19:38
  • 4524 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Как Сарнавский спас Днепр-1, отбив пенальти на 94 минуте
© scdnipro1.com.ua

В матче 1/16 Кубка Украины «Днепр-1» в конце основного времени играл вничью 3:3 с «Горняком-Спорт», когда команда Первой лиги получила право на пенальти.

Однако «Днепр-1» выручил Богдан Сарнавский, сумевший отразить удар с точки . В прошлом сезоне УПЛ кипер повторил рекорд чемпионата по отраженным пенальти.

В дополнительное время команда Игора Йовичевича дожала соперника и выиграла 5:3.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 20:33
    0
    а какой привоз сделал этот чудо-кипер..... слабая команда в этом сезоне будет вновь внизу таблицы
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:26
    0
    Да приходит конец Днепру 1
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 30.09.2020 20:14
    +2
    смотреть с 1:46:00
    https://www.youtube.com/watch?v=0zD7uFboWnA
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 30.09.2020 20:12
    0
    Вы бы видели какой сейв сделал игрок Нивы на посл. минутах в матче с Кривбассом!)
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 19:51
    0
    Дирявий воротар, але точки тащить непогани
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 30.09.2020 20:14
    +2
    смотреть с 1:46:00
    https://www.youtube.com/watch?v=0zD7uFboWnA
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 20:33
    0
    а какой привоз сделал этот чудо-кипер..... слабая команда в этом сезоне будет вновь внизу таблицы
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:26
    0
    Да приходит конец Днепру 1
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 30.09.2020 20:12
    0
    Вы бы видели какой сейв сделал игрок Нивы на посл. минутах в матче с Кривбассом!)
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 19:51
    0
    Дирявий воротар, але точки тащить непогани
    Ссылка
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