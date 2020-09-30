ВИДЕО. Как Сарнавский спас Днепр-1, отбив пенальти на 94 минуте

В матче 1/16 Кубка Украины «Днепр-1» в конце основного времени играл вничью 3:3 с «Горняком-Спорт», когда команда Первой лиги получила право на пенальти.
Однако «Днепр-1» выручил Богдан Сарнавский, сумевший отразить удар с точки . В прошлом сезоне УПЛ кипер повторил рекорд чемпионата по отраженным пенальти.
В дополнительное время команда Игора Йовичевича дожала соперника и выиграла 5:3.
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Источник — Sport.ua
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https://www.youtube.com/watch?v=0zD7uFboWnA
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