Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это первая моя победа в Днепре-1. И это только начало»

Наставник «Днепра-1» прокомментировал свою первую победу

  • 30.09.2020 19:22
  • 2074 просмотра
  • 8 комментариев
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это первая моя победа в Днепре-1. И это только начало»
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» в матче 1/16 Кубка Украины с трудом обыграл «Горняк-Спорт» со счетом 5:3 в дополнительное время. Игру прокомментировал наставник Игор Йовичевич, для которого это первый успех во главе команды.

- Это важная победа для нас с психологической точки зрения. Кубковые матчи всегда неожиданные, и бывает, что лучшие клубы их проигрывают. Это первая победа за время, что я здесь, и думаю, это только начало. В первом тайме мы здорово играли, а во втором несколько потеряли структуру. В дополнительное время команда показала и характер, и умение. То ,что не имеем права делать против любого соперника - это дарить голи. Это недопустимо. После победы я очень счастлив. Победу хочу подарить Алексею Чичикову. Мы сочувствуем его потере отца, и команда хотела подарить ему победу сегодня.

- Что испытали на последней минуте основного времени, когда Горняк-Спорт бил пенальти?

- Надо верить до конца. Для того и существует вратарь. Он показал сегодня прочность, менталитет и умения, прочитал и получил дополнительное время для нас и возможность выиграть матч. Да, было напряжение.

- Дождливая погода добавила интриги матча. Как она повлияла на игру вашей команды?

- Мы ожидали тяжелого матча. Соперник мне понравился, когда мы делали анализ. Команда имеет структуру, хороший стиль игры. Видно, чего они хотят на поле. Мы готовились, но когда проигрываешь, конечно, упрощаешь футбол. Мы должны были показать бойцовские качества. Это показал матч против Александрии. Мы подготовились не лучшим образом или не поняли матч лучшим образом. Будем делать выводы. Повторюсь, что кубковый матч всегда неожиданный, и победа очень важна. Идем дальше.

- Как будете восстанавливаться перед матчем чемпионата? Следует ожидать ротацию в составе?
- Конечно, очень важно психологическое восстановление. Будем больше готовиться теоретически, анализировать Ворсклу. Сейчас вокруг нас очень большое напряжение, но победа даст нам уверенности и положительных эмоций, чтобы перед перерывом мы подарили болельщикам победу.

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Источник — СК Днепр-1

(8 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:22
    0
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 20:11
    Да, это начало конца.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 20:11
    -2
    Да, это начало конца.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 30.09.2020 20:10
    +1
    да да, з Рухом шахта зіграла 1:1
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:04
    -1
    Aleks04, 30.09.2020 19:38
    А с аутсайдером Рухом что по заявлениям?
    Мы в отличие от ДК селу не летим 2-0,И как настоящий Днепр не Развалииваемся
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 19:52
    -1
    Найкращий тренер України. Який малюнок гри сьогодні був в Дніпра. І це за тиждень в команді. Шкода, що цей матч тривав лише 120 хвилин.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.09.2020 19:38
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 19:27
    Неуспеешь огленутся а уже Пришел тебе конец !Какие заявления после горняка спорт
    А с аутсайдером Рухом что по заявлениям?
    Ссылка
    Руслан Луценко
      Руслан Луценко, 30.09.2020 19:32
    +3
    Ну а заявлений после ничьи с Рухом тоже как бы не должно вообще быть никаких обосрамшись просто молчали б
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 19:27
    -8
    Неуспеешь огленутся а уже Пришел тебе конец !Какие заявления после горняка спорт
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 30.09.2020 19:32
    +3
    Ну а заявлений после ничьи с Рухом тоже как бы не должно вообще быть никаких обосрамшись просто молчали б
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 30.09.2020 20:10
    +1
    да да, з Рухом шахта зіграла 1:1
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.09.2020 19:38
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 19:27
    Неуспеешь огленутся а уже Пришел тебе конец !Какие заявления после горняка спорт
    А с аутсайдером Рухом что по заявлениям?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:22
    0
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 20:11
    Да, это начало конца.
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