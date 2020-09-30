Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это первая моя победа в Днепре-1. И это только начало»

«Днепр-1» в матче 1/16 Кубка Украины с трудом обыграл «Горняк-Спорт» со счетом 5:3 в дополнительное время. Игру прокомментировал наставник Игор Йовичевич, для которого это первый успех во главе команды.

- Это важная победа для нас с психологической точки зрения. Кубковые матчи всегда неожиданные, и бывает, что лучшие клубы их проигрывают. Это первая победа за время, что я здесь, и думаю, это только начало. В первом тайме мы здорово играли, а во втором несколько потеряли структуру. В дополнительное время команда показала и характер, и умение. То ,что не имеем права делать против любого соперника - это дарить голи. Это недопустимо. После победы я очень счастлив. Победу хочу подарить Алексею Чичикову. Мы сочувствуем его потере отца, и команда хотела подарить ему победу сегодня.

- Что испытали на последней минуте основного времени, когда Горняк-Спорт бил пенальти?

- Надо верить до конца. Для того и существует вратарь. Он показал сегодня прочность, менталитет и умения, прочитал и получил дополнительное время для нас и возможность выиграть матч. Да, было напряжение.

- Дождливая погода добавила интриги матча. Как она повлияла на игру вашей команды?

- Мы ожидали тяжелого матча. Соперник мне понравился, когда мы делали анализ. Команда имеет структуру, хороший стиль игры. Видно, чего они хотят на поле. Мы готовились, но когда проигрываешь, конечно, упрощаешь футбол. Мы должны были показать бойцовские качества. Это показал матч против Александрии. Мы подготовились не лучшим образом или не поняли матч лучшим образом. Будем делать выводы. Повторюсь, что кубковый матч всегда неожиданный, и победа очень важна. Идем дальше.



- Как будете восстанавливаться перед матчем чемпионата? Следует ожидать ротацию в составе?

- Конечно, очень важно психологическое восстановление. Будем больше готовиться теоретически, анализировать Ворсклу. Сейчас вокруг нас очень большое напряжение, но победа даст нам уверенности и положительных эмоций, чтобы перед перерывом мы подарили болельщикам победу.