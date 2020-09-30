Александр ФИЛИППОВ: «Понимаю, что мне рано в сборную Украины»

Нападающий «Сент-Трюйдена» обещает сделать все возможное для вызова в национальную команду

  • 30.09.2020 19:02
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Александр ФИЛИППОВ: «Понимаю, что мне рано в сборную Украины»
© ФК Сент-Трюйден. Александр Филиппов

27-летний украинский форвард бельгийского «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов поделился мнением о своих шансах попасть в сборную Украины.

«Я понимаю, что мне еще рано в сборную Украины. У нас есть хорошие нападающие: Рома Яремчук — основной форвард, Жуниор Мораес, который много забивает за «Шахтер», и молодой Влад Супряга. Поэтому будет тяжело туда попасть.

Если я буду хорошо себя здесь проявлять, и команда будет высоко в турнирной таблице — все может быть. Я делал и делаю все возможное. Дальше уже тренерский штаб сборной поймет и увидит, насколько я готов составить конкуренцию и усилить сборную», — отметил Филиппов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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