Александр ФИЛИППОВ: «Понимаю, что мне рано в сборную Украины»

27-летний украинский форвард бельгийского «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов поделился мнением о своих шансах попасть в сборную Украины.

«Я понимаю, что мне еще рано в сборную Украины. У нас есть хорошие нападающие: Рома Яремчук — основной форвард, Жуниор Мораес, который много забивает за «Шахтер», и молодой Влад Супряга. Поэтому будет тяжело туда попасть.

Если я буду хорошо себя здесь проявлять, и команда будет высоко в турнирной таблице — все может быть. Я делал и делаю все возможное. Дальше уже тренерский штаб сборной поймет и увидит, насколько я готов составить конкуренцию и усилить сборную», — отметил Филиппов.