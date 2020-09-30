Украинцы забили 60-й мяч бельгийцам в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Виталий Буяльский

  • 30.09.2020 17:18
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Украинцы забили 60-й мяч бельгийцам в еврокубках
© ФК Динамо. Виталий Буяльский

Мяч, забитый Виталием Буяльским «Генту», стал 60-м для украинских клубов в еврокубковых матчах с командами из Бельгии. 36 раз наши игроки поражали ворота бельгийцев на своем поле (здесь и далее с учетом голов Де Пены и Родригеша) и 26 - в гостях, 33 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 28 - в Лиге чемпионов, 1 - в Кубке кубков. 27 мячей забил «Шахтер», 23 - «Динамо», 5 - «Заря», 4 - «Днепр», 2 - «Александрия» и 1 - «Ворскла». К слову, юбилейным оказался и гол Жерсона Родригеша - 20-м для динамовцев в баталиях с бельгийцами в Лиге чемпионов.

Юбилейные голы украинских клубов в матчах против команд из Бельгии:

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

21.10.1992

КУ

1/16

Павел ШКАПЕНКО

Динамо

Андерлехт (г)

20' (1:0)

2:4

10-й

14.08.2002

ЛЧ

КР3

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

Брюгге (д)

47' (1:0)

1:1

20-й

21.10.2004

КУ

ГТ

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ

Днепр

Брюгге (д)

62' (3:2)

3:2

30-й

04.08.2010

ЛЧ

КР3

Олег ГУСЕВ

Динамо

Гент (г)

89' (3:1)

3:1

40-й

10.03.2016

ЛЕ

1/8

Александр КУЧЕР

Шахтер

Андерлехт (д)

24' (2:0)

3:1

50-й

03.11.2016

ЛЕ

ГТ

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

Гент (г)

45+3' (3:1)

5:3

60-й

29.09.2020

ЛЧ

КР4

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

Гент (д)

9' (1:0)

3:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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