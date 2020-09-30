Украинцы забили 60-й мяч бельгийцам в еврокубках

Мяч, забитый Виталием Буяльским «Генту», стал 60-м для украинских клубов в еврокубковых матчах с командами из Бельгии. 36 раз наши игроки поражали ворота бельгийцев на своем поле (здесь и далее с учетом голов Де Пены и Родригеша) и 26 - в гостях, 33 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 28 - в Лиге чемпионов, 1 - в Кубке кубков. 27 мячей забил «Шахтер», 23 - «Динамо», 5 - «Заря», 4 - «Днепр», 2 - «Александрия» и 1 - «Ворскла». К слову, юбилейным оказался и гол Жерсона Родригеша - 20-м для динамовцев в баталиях с бельгийцами в Лиге чемпионов.
Юбилейные голы украинских клубов в матчах против команд из Бельгии:
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
21.10.1992
|
КУ
|
1/16
|
Павел ШКАПЕНКО
|
Динамо
|
Андерлехт (г)
|
20' (1:0)
|
2:4
|
10-й
|
14.08.2002
|
ЛЧ
|
КР3
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
Брюгге (д)
|
47' (1:0)
|
1:1
|
20-й
|
21.10.2004
|
КУ
|
ГТ
|
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ
|
Днепр
|
Брюгге (д)
|
62' (3:2)
|
3:2
|
30-й
|
04.08.2010
|
ЛЧ
|
КР3
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
Гент (г)
|
89' (3:1)
|
3:1
|
40-й
|
10.03.2016
|
ЛЕ
|
1/8
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
Андерлехт (д)
|
24' (2:0)
|
3:1
|
50-й
|
03.11.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
Гент (г)
|
45+3' (3:1)
|
5:3
|
60-й
|
29.09.2020
|
ЛЧ
|
КР4
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
Гент (д)
|
9' (1:0)
|
3:0
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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