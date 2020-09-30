Украинцы забили 60-й мяч бельгийцам в еврокубках

Мяч, забитый Виталием Буяльским «Генту», стал 60-м для украинских клубов в еврокубковых матчах с командами из Бельгии. 36 раз наши игроки поражали ворота бельгийцев на своем поле (здесь и далее с учетом голов Де Пены и Родригеша) и 26 - в гостях, 33 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 28 - в Лиге чемпионов, 1 - в Кубке кубков. 27 мячей забил «Шахтер», 23 - «Динамо», 5 - «Заря», 4 - «Днепр», 2 - «Александрия» и 1 - «Ворскла». К слову, юбилейным оказался и гол Жерсона Родригеша - 20-м для динамовцев в баталиях с бельгийцами в Лиге чемпионов.

Юбилейные голы украинских клубов в матчах против команд из Бельгии:

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 21.10.1992 КУ 1/16 Павел ШКАПЕНКО Динамо Андерлехт (г) 20' (1:0) 2:4 10-й 14.08.2002 ЛЧ КР3 Джулиус АГАХОВА Шахтер Брюгге (д) 47' (1:0) 1:1 20-й 21.10.2004 КУ ГТ Олег ВЕНГЛИНСКИЙ Днепр Брюгге (д) 62' (3:2) 3:2 30-й 04.08.2010 ЛЧ КР3 Олег ГУСЕВ Динамо Гент (г) 89' (3:1) 3:1 40-й 10.03.2016 ЛЕ 1/8 Александр КУЧЕР Шахтер Андерлехт (д) 24' (2:0) 3:1 50-й 03.11.2016 ЛЕ ГТ Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер Гент (г) 45+3' (3:1) 5:3 60-й 29.09.2020 ЛЧ КР4 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо Гент (д) 9' (1:0) 3:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.