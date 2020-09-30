Динамо попросило болельщиков потерпеть

Киевский клуб прокомментировал запрет на посещение зрителями стадионов из-за пандемии коронавируса

  • 30.09.2020 15:48
  • 1483 просмотра
  • 5 комментариев
Динамо попросило болельщиков потерпеть
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Киевское «Динамо» официально обратилось к своим болельщикам в связи с запретом на посещение зрителями стадионов из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

«ФК «Динамо» (Киев) глубоко уважает своих болельщиков, считая их неотъемлемой частью успехов команды. Именно благодаря невероятной поддержке трибун и бешеным эмоциям мы вместе с вами достигали высочайших вершин.

Однако реалии жизни заставляют нас адекватно реагировать на новые неожиданные вызовы. В том числе и на такие, как пандемия коронавируса. Ведь именно COVID-19 привел к тому, что футбольные матчи в целом и, в частности, в Киеве проходят без зрителей.

Такое решение, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, было принято техногенной комиссией КГГА. Согласно этому документу, проведение футбольных матчей в Киеве в присутствии зрителей запрещается до наступления стабилизации по эпидемситуации.

Именно поэтому, несмотря на острую потребность команды - получить наконец заряд положительной синергии своего 12-го игрока, клуб, тем не менее, не может нарушить букву Закона. Поэтому мы вместе с вами вынуждены ждать улучшения обстановки в городе и получения официального разрешения от столичных властей на возвращение болельщиков на стадион.

Поэтому ближайшие наши домашние матчи, к сожалению, пока будут проходить без участия зрителей. Запасемся терпением и надеждой на долгожданную встречу», — гласит текст обращения «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.09.2020 16:07
    -1
    JulikoB, 30.09.2020 16:03
    А на Шахтер можно ходить?
    В Мариуполе можно , по месту регистрации.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 30.09.2020 16:03
    0
    Олександр Жарчинський, 30.09.2020 15:53
    Київ перейшов з оранжевої до жовтої зони.дозволено 25 чи 30% заповнюваності стадіону.і те,що зараз забороняє сам клуб свідчить про те,що Суркіси бояться своїх же фанів....
    А на Шахтер можно ходить?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 16:01
    -1
    Олександр Жарчинський, 30.09.2020 15:53
    Київ перейшов з оранжевої до жовтої зони.дозволено 25 чи 30% заповнюваності стадіону.і те,що зараз забороняє сам клуб свідчить про те,що Суркіси бояться своїх же фанів....
    Просьба не вестись на информ-вбросы. В том числе и на свежие изменения медпротокола УАФ/ФФУ. Пока техногенная комиссия города Киева не примет решение, позволяющее присутствие зрителей на стадионах - футбольные матчи в Киеве будут проходить без них. И это не зависит от "желтого/оранжевого" цветов. Это зависит только от стабилизации эпидобстановки в столице, как и записано дословно в решении.
    Следовательно, не ищите в продаже билеты на воскресный матч "Динамо" - "Заря". Нарушать закон в клубе никто не будет. Даже если к этому активно подталкивают "ржавые друзья".
    Динамо Инсайд
    То что павелкв хочет перед рыжим выслужиться и запустить на стадлин пару автобусов болельшиков шахтера , не может быть выше закона
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.09.2020 15:58
    0
    Так наче казали, що з понеділка вже можна грати з глядачами?
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 30.09.2020 15:53
    -4
    Київ перейшов з оранжевої до жовтої зони.дозволено 25 чи 30% заповнюваності стадіону.і те,що зараз забороняє сам клуб свідчить про те,що Суркіси бояться своїх же фанів....
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 30.09.2020 16:03
    0
    Олександр Жарчинський, 30.09.2020 15:53
    Київ перейшов з оранжевої до жовтої зони.дозволено 25 чи 30% заповнюваності стадіону.і те,що зараз забороняє сам клуб свідчить про те,що Суркіси бояться своїх же фанів....
    А на Шахтер можно ходить?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.09.2020 15:58
    0
    Так наче казали, що з понеділка вже можна грати з глядачами?
    Ссылка
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