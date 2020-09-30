Жерсон Родригеш вызван в сборную Люксембурга

Наставник сборной Люксембурга Люк Хольц включил нападающего «Динамо» Жерсона Родригеша в список игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам Лиги наций.

Национальная команда Люксембурга выступает в Группе 1 Лиги С, где ее соперниками являются сборные Черногории, Азербайджана и Кипра. После двух стартовых туров команда Родригеша идет на втором месте, победив Азербайджан (2:1) и уступив Черногории (0:1).

10 октября Люксембург примет киприотов (начало матча - в 16:00 по Киеву), а 13 октября встретится на выезде с Черногорией (начало - в 21:45). Предшествовать поединкам Лиги наций будет товарищеская встреча с Лихтенштейном, которая пройдет 7 октября (21:15).

Жерсон 26 раз выходил на поле в футболке сборной Люксембурга и отметился 4-мя забитыми мячами.