Георгий СУДАКОВ: «У меня подходящий возраст для первой команды Шахтера»

18-летний украинский полузащитник Георгий Судаков в рассказал о тренировках с первой командой «Шахтера»
– Для меня это очень неожиданно, но я давно к этому стремился. В 18 лет Фати играет в основной команде «Барселоны». Считаю, подходящий возраст прогрессировать и уже попадать в первую команду.
– Что нового видишь для себя здесь? Какие отличия в тренировочном процессе?
– Скорость мышления и техническое оснащение. Очень мало брака. Команда входит в топ-20 лучших в мире – это самый высокий показатель. Темп, мышление – все на высшем уровне, значительно отличается от того же дубля.
– Был ли разговор с тренерами?
– Дарио говорил, чтобы я прогрессировал, что пришло мое время, на меня рассчитывают. Но каких-то конкретных разговоров еще не было.
– Более опытные футболисты помогают?
– Да, коллектив хороший, ко всем можно обратиться, что-то спросить – и тебе помогут.
– С бразильцами сложно играть?
– Сложно, но также и приятно. Потому что они и играют, и дают играть. Чувствуешь себя уверенно с ними. Меня очень привлекает такой футбол: высокая скорость мышления, всегда пас, стенки. Приятно с ними взаимодействовать.
– Есть какие-то особенные упражнения, отличающиеся от работы в дубле?
– Особенных отличий нет. Как в дубле все направлено на пас и контроль мяча, так и в первой команде. Единственное, может быть, разница в пространстве, в скорости мышления.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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