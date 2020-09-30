Георгий СУДАКОВ: «У меня подходящий возраст для первой команды Шахтера»

Юный игрок «горняков» рассказал об особенностях тренировок с основным составом

  • 30.09.2020 15:26
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Георгий СУДАКОВ: «У меня подходящий возраст для первой команды Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

18-летний украинский полузащитник Георгий Судаков в рассказал о тренировках с первой командой «Шахтера»

– Для меня это очень неожиданно, но я давно к этому стремился. В 18 лет Фати играет в основной команде «Барселоны». Считаю, подходящий возраст прогрессировать и уже попадать в первую команду.

– Что нового видишь для себя здесь? Какие отличия в тренировочном процессе?
– Скорость мышления и техническое оснащение. Очень мало брака. Команда входит в топ-20 лучших в мире – это самый высокий показатель. Темп, мышление – все на высшем уровне, значительно отличается от того же дубля.

– Был ли разговор с тренерами?
– Дарио говорил, чтобы я прогрессировал, что пришло мое время, на меня рассчитывают. Но каких-то конкретных разговоров еще не было.

– Более опытные футболисты помогают?
– Да, коллектив хороший, ко всем можно обратиться, что-то спросить – и тебе помогут.

– С бразильцами сложно играть?
– Сложно, но также и приятно. Потому что они и играют, и дают играть. Чувствуешь себя уверенно с ними. Меня очень привлекает такой футбол: высокая скорость мышления, всегда пас, стенки. Приятно с ними взаимодействовать.

– Есть какие-то особенные упражнения, отличающиеся от работы в дубле?
– Особенных отличий нет. Как в дубле все направлено на пас и контроль мяча, так и в первой команде. Единственное, может быть, разница в пространстве, в скорости мышления.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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