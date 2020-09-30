Челси отдал Баркли в Астон Виллу

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона

  • 30.09.2020 14:49
  • 441 просмотр
  • 1 комментарий
Челси отдал Баркли в Астон Виллу
© ФК Челси. Росс Баркли

26-летний английский центральный полузащитник «Челси» Росс Баркли перешел в «Астон Виллу» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Баркли перешел в «Челси» из «Эвертона» в январе 2018-го года за €16,8 миллионов. Сейчас стоимость игрока оценивается в €21,5 миллион.

В текущем сезоне Баркли провел за «Челси» 3 матча во всех турнирах, где забил один мяч.

Контракт Росса с «Челси» рассчитан до лета 2023-го года.

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Источник — ФК Челси

(2 голоса)

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 30.09.2020 15:58
    0
    Там ему и место. Серьезно, все три стороны от этого только выиграют
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 30.09.2020 15:58
    0
    Там ему и место. Серьезно, все три стороны от этого только выиграют
    Ссылка
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