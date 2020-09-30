Челси отдал Баркли в Астон Виллу

26-летний английский центральный полузащитник «Челси» Росс Баркли перешел в «Астон Виллу» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Баркли перешел в «Челси» из «Эвертона» в январе 2018-го года за €16,8 миллионов. Сейчас стоимость игрока оценивается в €21,5 миллион.

В текущем сезоне Баркли провел за «Челси» 3 матча во всех турнирах, где забил один мяч.

Контракт Росса с «Челси» рассчитан до лета 2023-го года.