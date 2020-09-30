Металл подписал экс-игрока Черноморца и Карпат

Контракт с «Металлом» подписал 28-летний украинский фланговый полузащитник Владимир Танчик.
Предыдущим клубом футболиста были львовские «Карпаты». Ко львовскому коллективу он присоединился зимой нынешнего года, но после снятия «Карпат» с чемпионата Премьер-лиги стал свободным агентом.
Ранее в Украине Танчик выступал за такие команды, как «Княжа» (Счастливое), «Львов», «Севастополь», «Олимпик» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса). Также он успел поиграть за польские «Рух» (Хожув), «Гурник» (Ленчна), «Стомиль» (Ольштын) и венгерский «Дьирмот».
В «Металле» Владимир выбрал свой любимый игровой номер — 34.
Источник — ФК Металл
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