Виктор КОВАЛЕНКО: «Каштру не знает, что в Шахтере играют в киберигры»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко ответил на вопрос, с кем он хотел бы сыграть в киберфутбол.

«Раньше в ФИФА я играл достаточно часто. Последнее время больше играю в Counter Strike. У меня много знакомых футболистов играют в эту игру.

Против кого бы хотел сыграть? Лично мне было бы интересно сыграть в киберфутбол с Андреем Пятовым. Почему? Потому что я никогда не видел, как он играет.

Как Луиш Каштру относится к тому, что футболисты играют в киберигры? Нормально. Он не знает об этом (смеется).

Кто лучше всего играет в ФИФА? В «Шахтере» - Хочолава, Майкон и Тайсон», - сказал Коваленко.

Ранее сообщалось, что турецкий «Бешикташ» может вернуться к варианту с подписанием Виктора Коваленко.