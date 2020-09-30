Виктор КОВАЛЕНКО: «Каштру не знает, что в Шахтере играют в киберигры»

Хавбек «Шахтера» – о своем увлечении

  • 30.09.2020 13:48
  • 995 просмотров
  • 3 комментария
Виктор КОВАЛЕНКО: «Каштру не знает, что в Шахтере играют в киберигры»
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко ответил на вопрос, с кем он хотел бы сыграть в киберфутбол.

«Раньше в ФИФА я играл достаточно часто. Последнее время больше играю в Counter Strike. У меня много знакомых футболистов играют в эту игру.

Против кого бы хотел сыграть? Лично мне было бы интересно сыграть в киберфутбол с Андреем Пятовым. Почему? Потому что я никогда не видел, как он играет.

Как Луиш Каштру относится к тому, что футболисты играют в киберигры? Нормально. Он не знает об этом (смеется).

Кто лучше всего играет в ФИФА? В «Шахтере» - Хочолава, Майкон и Тайсон», - сказал Коваленко.

Ранее сообщалось, что турецкий «Бешикташ» может вернуться к варианту с подписанием Виктора Коваленко.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 14:21
    -3
    Сергей 1, 30.09.2020 14:18
    Какие киберигры, ебакоп? Ты карьеру просрал
    Ты такое прыгун пиши об игроках дпунамы.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 30.09.2020 14:18
    +1
    Какие киберигры, ебакоп? Ты карьеру просрал
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 14:12
    +1
    В твоем случаи это фиаско. Лучше бы ты всё это время проводил на тренировке. Но это другая история
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 30.09.2020 14:18
    +1
    Какие киберигры, ебакоп? Ты карьеру просрал
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 14:12
    +1
    В твоем случаи это фиаско. Лучше бы ты всё это время проводил на тренировке. Но это другая история
    Ссылка
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