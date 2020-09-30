Денис КОЖАНОВ: «Готовимся к матчу с Полесьем очень серьезно»

Полузащитник «Миная» Денис Кожанов поделился ожиданиями от матча с житомирским «Полесьем» в 1/16 финала Кубка Украины.

«Готовимся очень серьезно, потому что понимаем, что все решит одна игра. Команды из Первой и Второй лиг настраиваются на такие матчи очень сильно. Думаю, нам будет очень непросто. Нужно с максимальной ответственностью подойти к этой игре.

Конечно, всегда лучше готовиться дома. Даже то, что ты находишься с семьей, уже намного легче. С подготовкой в Конча-Заспе проблем нет, поля хорошие. Но в далеке от дома немного тяжеловато», - сказал Кожанов.

Матч «Минай» – «Полесье» состоится в среду, 30 сентября. Начало в 15:00.