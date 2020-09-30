Экс-лидер Днепра объявил об уходе из Аль-Насра

Поговаривают, что на такой шаг Жулиано подтолкнули долги по зарплате

  • 30.09.2020 10:57
  • 1263 просмотра
  • 2 комментария
Экс-лидер Днепра объявил об уходе из Аль-Насра
© Twitter

Бывший лидер полузащиты «Днепра» Жулиано покинул саудовский «Аль-Наср», о чем сообщил на своей странице в социальной сети.

«Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Аль-Насра» за два года потрясающих эмоций, которые мы пережили вместе. Мы выиграли Лигу и Суперкубок, и это было великолепно! По причинам, о которых я не хочу сейчас говорить, я покидаю «Аль-Наср» сегодня», - написал 30-летний Жулиано.

Неофициально в средствах массовой информации Саудовской Аравии сообщается, что «Аль-Наср» имел определенную задолженность по зарплате перед Жулиано, что якобы и подтолкнуло футболиста расторгнуть контракт в одностороннем порядке за год до его окончания.

За «Аль-Наср» Жулиано выступал с лета 2018 года. До этого играл в Европе за «Фенербахче» и «Зенит», а цвета «Днепра» защищал с 2011 по 2014 годы.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    steelmaker
      steelmaker, 30.09.2020 11:20
    0
    Alexander Киев, 30.09.2020 11:07
    Чекаємо у Дніпро-1
    Скорее, в Зенит,... Там о нем слухов полно...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 11:07
    0
    Чекаємо у Дніпро-1
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 30.09.2020 11:20
    0
    Alexander Киев, 30.09.2020 11:07
    Чекаємо у Дніпро-1
    Скорее, в Зенит,... Там о нем слухов полно...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 11:07
    0
    Чекаємо у Дніпро-1
    Ссылка
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