Экс-лидер Днепра объявил об уходе из Аль-Насра

Бывший лидер полузащиты «Днепра» Жулиано покинул саудовский «Аль-Наср», о чем сообщил на своей странице в социальной сети.

«Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Аль-Насра» за два года потрясающих эмоций, которые мы пережили вместе. Мы выиграли Лигу и Суперкубок, и это было великолепно! По причинам, о которых я не хочу сейчас говорить, я покидаю «Аль-Наср» сегодня», - написал 30-летний Жулиано.

Неофициально в средствах массовой информации Саудовской Аравии сообщается, что «Аль-Наср» имел определенную задолженность по зарплате перед Жулиано, что якобы и подтолкнуло футболиста расторгнуть контракт в одностороннем порядке за год до его окончания.

За «Аль-Наср» Жулиано выступал с лета 2018 года. До этого играл в Европе за «Фенербахче» и «Зенит», а цвета «Днепра» защищал с 2011 по 2014 годы.