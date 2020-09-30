Хавбек Миная: «Руководство поставило задачу пройти как можно дальше»

Полузащитник «Миная» Александр Снижко поделился ожиданиями от матча с житомирским «Полесьем» в 1/16 финала Кубка Украины.

«Проанализировали с тренерами два наших последних поражения и уже настраиваемся на предстоящую игру с Полесьем. Была озвучена руководством задача постараться пройти как можно дальше. Это озвучил и главный тренер. Будем стараться это делать. Должна быть ротация на Кубок, но тем не менее, я уверен, что каждый футболист, который получал меньше практики в чемпионате, будет максимально заряжен и постарается доказать тренерскому штабу, что именно он должен играть в Премьер-лиге больше.

Полесье - команда, которая играет в Первой лиге. Им будет проще, они будут выходить и настраиваться на лидера. Их главному тренеру не придется подбирать слова, чтобы заставить игроков выкладываться. Им не нужна лишняя мотивация», - сказал Снижко.

Матч «Минай» – «Полесье» состоится в среду, 30 сентября. Начало в 15:00.