Шапаренко претендует на звание лучшего игрока августа и сентября в УПЛ

Продолжается конкурс по определению лучшего игрока и тренера месяца, организованный Украинской Премьер-лигой. В голосовании за топ-наставника участвуют победители номинации «Лучший тренер тура».

В голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации «Лучший игрок тура», а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение августовских и сентябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании.

Все желающие могут отдать голос за игрока и тренера, которых они считают лучшими в августе-сентябре, на сайте УПЛ.

Номинанты на звание лучшего игрока августа и сентября

1 тур – Евгений Волынец («Колос»)

2 тур – Владимир Лысенко («Колос»)

3 тур – Шахаб («Олимпик»)

4 тур – Александр Гладкий («Заря»)

Николай Шапаренко («Динамо»)

Алан Патрик («Шахтер»)

Владислав Огиря («Десна»)

Руслан Степанюк («Ворскла»)

Номинанты на звание лучшего тренера августа и сентября