Шапаренко претендует на звание лучшего игрока августа и сентября в УПЛ

Продолжается конкурс по определению лучшего игрока и тренера месяца, организованный Украинской Премьер-лигой. В голосовании за топ-наставника участвуют победители номинации «Лучший тренер тура».
В голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации «Лучший игрок тура», а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение августовских и сентябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании.
Все желающие могут отдать голос за игрока и тренера, которых они считают лучшими в августе-сентябре, на сайте УПЛ.
Номинанты на звание лучшего игрока августа и сентября
- 1 тур – Евгений Волынец («Колос»)
- 2 тур – Владимир Лысенко («Колос»)
- 3 тур – Шахаб («Олимпик»)
- 4 тур – Александр Гладкий («Заря»)
- Николай Шапаренко («Динамо»)
- Алан Патрик («Шахтер»)
- Владислав Огиря («Десна»)
- Руслан Степанюк («Ворскла»)
Номинанты на звание лучшего тренера августа и сентября
- 1 тур – Александр Рябоконь («Десна»)
- 2 тур – Игорь Климовский («Олимпик»)
- 3 тур – Юрий Максимов («Ворскла»)
- 4 тур – Владимир Шаран («Александрия»)
Источник — УПЛ
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