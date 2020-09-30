Шапаренко претендует на звание лучшего игрока августа и сентября в УПЛ

Определены номинанты на звание лучших игрока и тренера месяца

  • 30.09.2020 05:36
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Шапаренко претендует на звание лучшего игрока августа и сентября в УПЛ
© УПЛ

Продолжается конкурс по определению лучшего игрока и тренера месяца, организованный Украинской Премьер-лигой. В голосовании за топ-наставника участвуют победители номинации «Лучший тренер тура».

В голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации «Лучший игрок тура», а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение августовских и сентябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании.

Все желающие могут отдать голос за игрока и тренера, которых они считают лучшими в августе-сентябре, на сайте УПЛ.

Номинанты на звание лучшего игрока августа и сентября

  • 1 тур – Евгений Волынец («Колос»)
  • 2 тур – Владимир Лысенко («Колос»)
  • 3 тур – Шахаб («Олимпик»)
  • 4 тур – Александр Гладкий («Заря»)
  • Николай Шапаренко («Динамо»)
  • Алан Патрик («Шахтер»)
  • Владислав Огиря («Десна»)
  • Руслан Степанюк («Ворскла»)

Номинанты на звание лучшего тренера августа и сентября

  • 1 тур – Александр Рябоконь («Десна»)
  • 2 тур – Игорь Климовский («Олимпик»)
  • 3 тур – Юрий Максимов («Ворскла»)
  • 4 тур – Владимир Шаран («Александрия»)
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Источник — УПЛ

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