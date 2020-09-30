4-й тур
Хетафе
3:0
Реал Бетис
29.09.2020, FT

Дубль Анхеля. Хетафе забил три гола в ворота Бетиса и стал лидером Ла Лиги

В Испании стартовал 4-й тур национального чемпионата страны

  • 30.09.2020 03:18
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Дубль Анхеля. Хетафе забил три гола в ворота Бетиса и стал лидером Ла Лиги
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29 сентября в матче 4-го тура чемпионата Испании «Хетафе» разгромил «Бетис» (3:0). Дубль сделал Анхель, еще один гол забил Кукурелья.

Хозяева поля набрали 7 очков после трех матчей и стали лидерами Ла Лиги. «Бетис» имеет 6 баллов и занимает 3-е место. Однако многие команды сыграли меньшее количество матчей.

Ла Лига. 4-й тур

«Хетафе» – «Бетис» – 3:0

Голы: Анхель, 13, 42, Кукурелья, 39.

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Палаверса, 86), Суарес (Кабако, 73), Даконам, Оливера, Максимович, Арамбарри (Портильо, 86), Кукурелья, Анхель (Тимор, 73), Кучо Эрнандес (Мата, 62).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Манди, Алекс Морено, Каналес, Фекир (Тельо, 72), Виллиам Карвалью (Акуоку, 61), Родригес (Борха Иглесиас, 46. Лорен Морон, 72), Хуанми (Руибаль, 61), Санабрия.

Предупреждения: Суарес, 22. Оливера, 37. Арамбарри, 67. Фекир, 71. Акуоку, 78. Манди, 82. Кабако, 84.

Удаление: Манди, 83.

Судья: Мартинес Мунуэра.

29 сентября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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