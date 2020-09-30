Дубль Анхеля. Хетафе забил три гола в ворота Бетиса и стал лидером Ла Лиги

29 сентября в матче 4-го тура чемпионата Испании «Хетафе» разгромил «Бетис» (3:0). Дубль сделал Анхель, еще один гол забил Кукурелья.
Хозяева поля набрали 7 очков после трех матчей и стали лидерами Ла Лиги. «Бетис» имеет 6 баллов и занимает 3-е место. Однако многие команды сыграли меньшее количество матчей.
Ла Лига. 4-й тур
«Хетафе» – «Бетис» – 3:0
Голы: Анхель, 13, 42, Кукурелья, 39.
«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Палаверса, 86), Суарес (Кабако, 73), Даконам, Оливера, Максимович, Арамбарри (Портильо, 86), Кукурелья, Анхель (Тимор, 73), Кучо Эрнандес (Мата, 62).
«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Манди, Алекс Морено, Каналес, Фекир (Тельо, 72), Виллиам Карвалью (Акуоку, 61), Родригес (Борха Иглесиас, 46. Лорен Морон, 72), Хуанми (Руибаль, 61), Санабрия.
Предупреждения: Суарес, 22. Оливера, 37. Арамбарри, 67. Фекир, 71. Акуоку, 78. Манди, 82. Кабако, 84.
Удаление: Манди, 83.
Судья: Мартинес Мунуэра.
29 сентября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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