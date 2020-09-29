ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 сентября

В среду, 30 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
22:00. Лига чемпионов. ПАОК - Краснодар 2,05 - 3,40 - 3,70
22:00. Лига чемпионов. Зальцбург - Маккаби 1,14 - 8,70 - 22,00
22:00. Лига чемпионов. Мидтьюланн - Славия 2,65 - 3,25 - 2,85
20:00. Чемпионат Испании. Уэска - Атлетико 8,23 - 4,25 - 1,50
22:30. Чемпионат Испании. Реал Мадрид - Вальядолид 1,27 - 6,60 - 11,30
19:00. Чемпионат Италии. Беневенто - Интер 8,37 - 5,20 - 1,39
21:45. Чемпионат Италии. Лацио - Аталанта 2,63 - 3,75 - 2,61
21:00. Кубок Лиги. Бернли - Манчестер Сити 7,37 - 5,20 - 1,40
21:45. Кубок Лиги. Брайтон - Манчестер Юнайтед 4,17 - 3,60 - 1,93
21:45. Кубок Лиги. Эвертон - Вест Хэм 1,73 - 3,95 - 4,90
14:00. Кубок Украины. Горняк-Спорт - Днепр-1 3,63 - 3,45 - 1,77
17:00. Кубок Украины. Ворскла - Львов 1,44 - 4,45 - 6,70
18:00. Кубок Украины. Десна - Рух 1,44- 4,55 - 6,40
18:30. Кубок Украины. Александрия - Ингулец 1,43 - 3,55 - 4,70
21:30. Суперкубок Германии. Бавария - Боруссия Д 1,53 - 5,50 - 5,90
Источник — Sport.ua
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