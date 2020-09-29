Русин сменил игровой номер в Динамо

Нападающий «Динамо» Назарий Русин в новом сезоне будет выступать под новым номером. 21-летний нападающий выбрал 31 номер. В прошлом сезоне Русин выступал под 70-м номером, а еще ранее – под 43-м.

Отметим, что в «Заре» он также выступал под 31-м номером.

В минувшем сезоне Русин выступал в составе «Зари» и «Динамо», сыграв 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. В нынешнем сезоне Русин еще на поле не выходил.