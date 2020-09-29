Русин сменил игровой номер в Динамо

Форвард «Динамо» в очередной раз сменил номер

  • 29.09.2020 20:06
  • 754 просмотра
  • 2 комментария
Русин сменил игровой номер в Динамо
© ФК Динамо. Назарий Русин

Нападающий «Динамо» Назарий Русин в новом сезоне будет выступать под новым номером. 21-летний нападающий выбрал 31 номер. В прошлом сезоне Русин выступал под 70-м номером, а еще ранее – под 43-м.

Отметим, что в «Заре» он также выступал под 31-м номером.

В минувшем сезоне Русин выступал в составе «Зари» и «Динамо», сыграв 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. В нынешнем сезоне Русин еще на поле не выходил.

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Источник — УПЛ

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 20:12
    0
    в аренду можно отдавать, зря дернули из зорьки
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 29.09.2020 20:11
    -2
    Слава Богу , наконец то !
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 20:12
    0
    в аренду можно отдавать, зря дернули из зорьки
    Ссылка
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