Русин сменил игровой номер в Динамо

Нападающий «Динамо» Назарий Русин в новом сезоне будет выступать под новым номером. 21-летний нападающий выбрал 31 номер. В прошлом сезоне Русин выступал под 70-м номером, а еще ранее – под 43-м.
Отметим, что в «Заре» он также выступал под 31-м номером.
В минувшем сезоне Русин выступал в составе «Зари» и «Динамо», сыграв 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. В нынешнем сезоне Русин еще на поле не выходил.
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Источник — УПЛ
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