Сергей Ковалец перенес операцию

Главный тренер одесского «Черноморца» Сергей Ковалец попал в больницу после 4-го тура Первой лиги с «Вересом» (1:0).

Наставнику была сделана операция. У Ковальца были проблемы с коленом.

«На одной из тренировок пытался показать подопечным финт, после чего почувствовал, как что-то в колене хрустнуло. Тогда с помощью клубного врача Василия Вознюка проблему на время удалось погасить. Однако накануне на очередном занятии она напомнила о себе снова, поэтому пришлось прибегнуть к более кардинальному шагу - решиться на операцию поврежденного колена», - сказал Ковалец.

Сергей Ковалец провел в стационаре всего одни сутки, после чего покинул медицинское учреждение.