Сергей Ковалец перенес операцию

Наставник «Черноморца» получил травму на тренировке команды

  • 29.09.2020 18:12
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  • 1 комментарий
Сергей Ковалец перенес операцию
© НК Верес. Сергей Ковалец

Главный тренер одесского «Черноморца» Сергей Ковалец попал в больницу после 4-го тура Первой лиги с «Вересом» (1:0).

Наставнику была сделана операция. У Ковальца были проблемы с коленом.

«На одной из тренировок пытался показать подопечным финт, после чего почувствовал, как что-то в колене хрустнуло. Тогда с помощью клубного врача Василия Вознюка проблему на время удалось погасить. Однако накануне на очередном занятии она напомнила о себе снова, поэтому пришлось прибегнуть к более кардинальному шагу - решиться на операцию поврежденного колена», - сказал Ковалец.

Сергей Ковалец провел в стационаре всего одни сутки, после чего покинул медицинское учреждение. 

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Источник — UA-Football

(7 голосов)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 29.09.2020 18:31
    +2
    Яка мужня людина! З операційного столу прямо на тренування, з таким тренером Чорноморець виграє 1 лігу!
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 29.09.2020 18:31
    +2
    Яка мужня людина! З операційного столу прямо на тренування, з таким тренером Чорноморець виграє 1 лігу!
    Ссылка
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