Матч между Кристаллом и Альянсом перенесли из-за вспышки коронавируса

Через выявлены случаи COVID-19 в составе МФК «Кристалл», матч пятого тура между херсонским клубом и «Альянсом» перенесен на более поздний срок.

Игра была запланирована на 6 октября, однако ПФЛ согласовало перенос матча из-за обнаружения больных коронавирусом в херсонском клубе.

О новой дате игры ПФЛ сообщит в ближайшее время.

Ранее матч «Николаева» и «Волыни» перенесли из-за коронавирус.