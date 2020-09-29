Матч между Кристаллом и Альянсом перенесли из-за вспышки коронавируса

В херсонском клубе много случаев заражения

  • 29.09.2020 16:25
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Матч между Кристаллом и Альянсом перенесли из-за вспышки коронавируса
© МФК Кристалл

Через выявлены случаи COVID-19 в составе МФК «Кристалл», матч пятого тура между херсонским клубом и «Альянсом» перенесен на более поздний срок.

Игра была запланирована на 6 октября, однако ПФЛ согласовало перенос матча из-за обнаружения больных коронавирусом в херсонском клубе.

О новой дате игры ПФЛ сообщит в ближайшее время.

Ранее матч «Николаева» и «Волыни» перенесли из-за коронавирус.

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Источник — ФК Кристалл Херсон

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