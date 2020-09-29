Сергей РЕБРОВ: «Спросил у ребят - кто из вас играл в ЛЧ? Лишь один человек»

Сегодня вечером «Ференцварош» Сергея Реброва на своем поле сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Мольде».

Первый матч на выезде завершился вничью 3:3.

«Я спросил у подопечных: «Кто из вас играл в Лиге чемпионов?» Такой у нас лишь один – Зубков выходил в групповой этап с «Шахтером». Поэтому мне не нужно мотивировать команду – каждый из них понимает, какой шанс имеет».

«Главное противостояние будет не с «Мольде», а с самими собой. Если футболисты справятся с давлением, то мы пройдем дальше. У нас есть сумасшедший потенциал. Верю, смогу найти правильные слова, чтобы мы показали футбол лучше, чем в Норвегии».

«С «Динамо» я попадал в Лигу чемпионов напрямую. С «Ференцварошем» мы прошли уже три раунда, где играли с чемпионами своих стран. Сейчас может пройти и четвертую стадию. Такой успех будет очень дорого стоить», – сказал Ребров.