Сергей РЕБРОВ: «Спросил у ребят - кто из вас играл в ЛЧ? Лишь один человек»

Исторический шанс «Ференцвароша»

  • 29.09.2020 16:52
  • 1681 просмотр
  • 6 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Спросил у ребят - кто из вас играл в ЛЧ? Лишь один человек»
© fradi.hu

Сегодня вечером «Ференцварош» Сергея Реброва на своем поле сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Мольде».

Первый матч на выезде завершился вничью 3:3.

«Я спросил у подопечных: «Кто из вас играл в Лиге чемпионов?» Такой у нас лишь один – Зубков выходил в групповой этап с «Шахтером». Поэтому мне не нужно мотивировать команду – каждый из них понимает, какой шанс имеет».

«Главное противостояние будет не с «Мольде», а с самими собой. Если футболисты справятся с давлением, то мы пройдем дальше. У нас есть сумасшедший потенциал. Верю, смогу найти правильные слова, чтобы мы показали футбол лучше, чем в Норвегии».

«С «Динамо» я попадал в Лигу чемпионов напрямую. С «Ференцварошем» мы прошли уже три раунда, где играли с чемпионами своих стран. Сейчас может пройти и четвертую стадию. Такой успех будет очень дорого стоить», – сказал Ребров.

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
    seregka1991
    online
      seregka1991, 29.09.2020 17:16
    +1
    Любимый Ребрышко! За Вас с 96 года! Удачи!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 29.09.2020 17:12
    -1
    По старой схеме (Кубок чемпионов) вышли бы в полуфинал.
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    Аа Бб
      Аа Бб, 29.09.2020 17:08
    +2
    Удачи, Ребруха!
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    yan2018
    online
      yan2018, 29.09.2020 17:06
    -3
    bonv, 29.09.2020 16:56
    Сподіваюсь що команда Реброва переможе. Три голи на виїзді дорогого коштують.
    0:1 и все....
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    yan2018
    online
      yan2018, 29.09.2020 17:03
    +3
    Ребров молодец. Учится на всевозможных курсах, ездит на стажировки. Человек развивается. Не повелся на ДК. Это дорогого стоит.
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    bonv
    online
      bonv, 29.09.2020 16:56
    +7
    Сподіваюсь що команда Реброва переможе. Три голи на виїзді дорогого коштують.
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    bonv
    online
      bonv, 29.09.2020 16:56
    +7
    Сподіваюсь що команда Реброва переможе. Три голи на виїзді дорогого коштують.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 29.09.2020 17:03
    +3
    Ребров молодец. Учится на всевозможных курсах, ездит на стажировки. Человек развивается. Не повелся на ДК. Это дорогого стоит.
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 29.09.2020 17:08
    +2
    Удачи, Ребруха!
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 29.09.2020 17:16
    +1
    Любимый Ребрышко! За Вас с 96 года! Удачи!
    Ссылка
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