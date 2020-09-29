Александр КАРАВАЕВ: «В первом матче Динамо могло выиграть 3:1 или 4:1»

Игрок рассчитывает выйти в группу Лиги чемпионов

  • 29.09.2020 15:47
  • 940 просмотров
  • 10 комментариев
Александр КАРАВАЕВ: «В первом матче Динамо могло выиграть 3:1 или 4:1»
© fcdynamo.kiev.ua

Игрок «Динамо» Александр Караваев прокомментировал предстоящий ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Гента».

«Если учесть, как складывалась первая игра, в том числе удаление, то конечно хотелось бы большего результата там. Могло ведь быть и 3:1, и 4:1. Но такая победа нас тоже устроила, ведь это на выезде. Мы знаем, чего мы хотим».

«У нас есть цели и задачи — и мы стараемся их решить. Нам никто не может помешать, кроме нас самих», - сказал Караваев в комментарии Футбол 1.

Первую встречу киевляне выиграли 2:1.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(6 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.09.2020 16:54
    +1
    playercv777, 29.09.2020 16:35
    У тебя после каждой игры ! Могло быть Моментов было все было! Если бы не удаление могли проиграть ! ты давай лудче играй были б у бабушки яйца была бы дедушкой!
    Щодо "бабушек и дедушек" - не факт. Знаєш скільки в Таїланді "бабушек" з яйцями...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.09.2020 16:53
    0
    Так треба було вигравати, якщо могли. А реально рахунок на табло!!!!
    Ссылка
    playercv777
    online
      playercv777, 29.09.2020 16:35
    +2
    У тебя после каждой игры ! Могло быть Моментов было все было! Если бы не удаление могли проиграть ! ты давай лудче играй были б у бабушки яйца была бы дедушкой!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 29.09.2020 16:34
    -2
    Могло и под хвост получать как от села 2-0)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.09.2020 16:11
    +1
    PUTINHUILO, 29.09.2020 16:05
    Та я не спорю,что он нужен в составе.Я про то,что он стал значительно слабее,чем был в Заре
    Та надо было обратно в зорьку и толкнуть да и русина ещё там подержать
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 29.09.2020 16:05
    0
    bullyUA, 29.09.2020 16:02
    Зато я с удивлением заметил, что Саша в последней игре начал прилично играть левой ногой. А на подмену всегда нужен универсальный игрок, тем более. что Томаша собираются продать.
    Та я не спорю,что он нужен в составе.Я про то,что он стал значительно слабее,чем был в Заре
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.09.2020 16:02
    +2
    PUTINHUILO, 29.09.2020 15:54
    Саша, в последнее время от тебя больше разговоров,чем приличной игры.Выходишь в старте только благодаря травмам основных.
    На правом фланге слабее Тымчика и Кендзеры
    На левом - слабее Миколенко.
    Зато я с удивлением заметил, что Саша в последней игре начал прилично играть левой ногой. А на подмену всегда нужен универсальный игрок, тем более. что Томаша собираются продать.
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 29.09.2020 15:55
    +2
    Ник смени, на "даунецкий" п и д а р а с".
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 29.09.2020 15:54
    +2
    Саша, в последнее время от тебя больше разговоров,чем приличной игры.Выходишь в старте только благодаря травмам основных.
    На правом фланге слабее Тымчика и Кендзеры
    На левом - слабее Миколенко.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.09.2020 15:50
    -8
    И могло свободно про*бать. Без удаления Безуса и травмы Яремчука - ой что-то слабо верю в победу ДК. А так, " шо маємо, те має " и я счастлив буду, если Динамо выйдет в групповой этап.
    P.S Шахтер чемпион
    Ссылка
    playercv777
    online
      playercv777, 29.09.2020 16:35
    +2
    У тебя после каждой игры ! Могло быть Моментов было все было! Если бы не удаление могли проиграть ! ты давай лудче играй были б у бабушки яйца была бы дедушкой!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.09.2020 16:02
    +2
    PUTINHUILO, 29.09.2020 15:54
    Саша, в последнее время от тебя больше разговоров,чем приличной игры.Выходишь в старте только благодаря травмам основных.
    На правом фланге слабее Тымчика и Кендзеры
    На левом - слабее Миколенко.
    Зато я с удивлением заметил, что Саша в последней игре начал прилично играть левой ногой. А на подмену всегда нужен универсальный игрок, тем более. что Томаша собираются продать.
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 29.09.2020 15:55
    +2
    Ник смени, на "даунецкий" п и д а р а с".
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 29.09.2020 15:54
    +2
    Саша, в последнее время от тебя больше разговоров,чем приличной игры.Выходишь в старте только благодаря травмам основных.
    На правом фланге слабее Тымчика и Кендзеры
    На левом - слабее Миколенко.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.09.2020 16:54
    +1
    playercv777, 29.09.2020 16:35
    У тебя после каждой игры ! Могло быть Моментов было все было! Если бы не удаление могли проиграть ! ты давай лудче играй были б у бабушки яйца была бы дедушкой!
    Щодо "бабушек и дедушек" - не факт. Знаєш скільки в Таїланді "бабушек" з яйцями...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.09.2020 16:11
    +1
    PUTINHUILO, 29.09.2020 16:05
    Та я не спорю,что он нужен в составе.Я про то,что он стал значительно слабее,чем был в Заре
    Та надо было обратно в зорьку и толкнуть да и русина ещё там подержать
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.09.2020 16:53
    0
    Так треба було вигравати, якщо могли. А реально рахунок на табло!!!!
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 29.09.2020 16:05
    0
    bullyUA, 29.09.2020 16:02
    Зато я с удивлением заметил, что Саша в последней игре начал прилично играть левой ногой. А на подмену всегда нужен универсальный игрок, тем более. что Томаша собираются продать.
    Та я не спорю,что он нужен в составе.Я про то,что он стал значительно слабее,чем был в Заре
    Ссылка
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