Александр КАРАВАЕВ: «В первом матче Динамо могло выиграть 3:1 или 4:1»

Игрок «Динамо» Александр Караваев прокомментировал предстоящий ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Гента».
«Если учесть, как складывалась первая игра, в том числе удаление, то конечно хотелось бы большего результата там. Могло ведь быть и 3:1, и 4:1. Но такая победа нас тоже устроила, ведь это на выезде. Мы знаем, чего мы хотим».
«У нас есть цели и задачи — и мы стараемся их решить. Нам никто не может помешать, кроме нас самих», - сказал Караваев в комментарии Футбол 1.
Первую встречу киевляне выиграли 2:1.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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На правом фланге слабее Тымчика и Кендзеры
На левом - слабее Миколенко.
На правом фланге слабее Тымчика и Кендзеры
На левом - слабее Миколенко.
P.S Шахтер чемпион
На правом фланге слабее Тымчика и Кендзеры
На левом - слабее Миколенко.
На правом фланге слабее Тымчика и Кендзеры
На левом - слабее Миколенко.
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