Александр КАРАВАЕВ: «В первом матче Динамо могло выиграть 3:1 или 4:1»

Игрок «Динамо» Александр Караваев прокомментировал предстоящий ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Гента».

«Если учесть, как складывалась первая игра, в том числе удаление, то конечно хотелось бы большего результата там. Могло ведь быть и 3:1, и 4:1. Но такая победа нас тоже устроила, ведь это на выезде. Мы знаем, чего мы хотим».

«У нас есть цели и задачи — и мы стараемся их решить. Нам никто не может помешать, кроме нас самих», - сказал Караваев в комментарии Футбол 1.

Первую встречу киевляне выиграли 2:1.