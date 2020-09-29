Игорь ПЛАСТУН: «Всегда приятно вернуться домой»

Украинский футболист «Гента» рад приезду в Киев

  • 29.09.2020 13:31
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Игорь ПЛАСТУН: «Всегда приятно вернуться домой»
© ФК Гент. Игорь Пластун

30-летний украинский центральный защитник «Гента» Игорь Пластун, уроженец Киева, рад вернуться в столицу Украины.

«Вернулся домой. Все-таки я киевлянин. Это всегда приятно. От аэропорта до отеля ехали порядка часа. Наверное, все успели несколько раз поплеваться из-за долгой дороги. А я смотрел и думал: «Наконец-то я дома».

Приятные ощущения. Приятно вернуться на «Олимпийский». С нетерпением жду игру. Хочется, чтобы позитивные эмоции были и после матча», — сказал Пластун.

Киевское «Динамо» примет «Гент» в ответном поединке 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится во вторник, 29-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Футбол 1/2/3

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