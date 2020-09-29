Юрген КЛОПП: «Мне понравилось, как мы играли против Арсенала»

В матче третьего тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Арсеналом» (3:1). Канониры забили в середине первого тайма, но Мане почти сразу ответил своим голом, а затем Робертсон вывел хозяев вперед. Уже под конец игры новичок Диего еще больше увеличил преимущество команды Клоппа, которая отомстила «Арсеналу» за поражение в матче за Суперкубок Англии.



Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Ливерпуль» – «Арсенал».