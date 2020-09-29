Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК: «Луческу знает, как обыграть Гент в Киеве»

Бывший полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк поделился ожиданиями от поединка «Динамо» — «Гент» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Конечно, всегда, когда выигран первый матч на выезде и впереди ответная игра, команду хозяев можно считать фаворитами. Но самое главное, чтобы так считали болельщики и эксперты, но не футболисты «Динамо». Недооценки соперника быть не должно. Для игроков до игры шансы команд должны быть 50 на 50.

Конечно, результат первого матча для «Динамо» хороший. В выездной игре все сложилось в пользу украинцев: травма Яремчука, удаление Безуса. В любом случае, на ответную игру надо настраиваться очень серьезно и ответственно. Уверен, Луческу знает, как обыграть Гент и в Киеве, у динамовцев для этого есть все шансы и основания. Счет первого матча такой, что позволяет пройти дальше. У «Динамо» еще не все идеально в плане игры, в важных матчах команда добивается главного — результата», — заявил Цихмейструк.

Матч «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября, в 22:00.