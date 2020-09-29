Андрей ДЕМЧЕНКО: «Для Динамо хорошо, что не сыграют Яремчук и Безус»

Специалист считает, что киевская команда добьется позитивного результата в матче с «Гентом»

  • 29.09.2020 12:39
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Андрей ДЕМЧЕНКО: «Для Динамо хорошо, что не сыграют Яремчук и Безус»
© ФК Металлист 1925. Андрей Демченко

Бывший полузащитник «Аякса» Андрей Демченко поделился ожиданиями от ответного поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» — «Гент».

«Луческу переиграл тренера «Гента» в первом матче тактически, тем самым доказав, что он — серьезный специалист. Румын, было заметно по игре «Динамо» на выезде, хорошо изучил соперника, знал, как и за счет чего его можно переиграть. Поэтому, на мой взгляд, заслуга в победе «Динамо» в первой игре именно на счету Луческу. Заметно, что тренер «Динамо» сейчас делает акцент на том, чтобы, в первую очередь, наладить игру киевлян в обороне, а потом команда ищет возможности в атаке, терпит и ждет своего шанса.

Так что, на мой взгляд, в ответной игре «Динамо» — фаворит, и Луческу вновь сможет переиграть своего тренера-оппонента. «Гент» сейчас выглядит ослабленным, плюс не сыграет Яремчук, пропускает игру с «Динамо» Безус. Для «Динамо» это хорошо. Думаю, киевляне добьются необходимого для себя результата, потому что бельгийцы побегут в атаку и попадут в плен», — считает Демченко.

Матч «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября, в 22:00.

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Источник — zbirna.com

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