ПСЖ нацелился на хавбека Челси

28-летний итальянский опорный полузащитник «Челси» Жоржиньо может продолжить карьеру в ПСЖ. Французский клуб хочет арендовать футболиста.

Жоржиньо выступает за «Челси» с лета 2018-го года после перехода из «Наполи». В текущем сезоне футболист провел за «синих» два матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €52 миллиона. Контракт Жоржиньо с «Челси» рассчитан до лета 2023-го года.