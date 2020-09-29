ПСЖ нацелился на хавбека Челси

Жоржиньо может перейти в парижский клуб на правах аренды

  • 29.09.2020 12:19
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ПСЖ нацелился на хавбека Челси
© ФК Челси. Жоржиньо

28-летний итальянский опорный полузащитник «Челси» Жоржиньо может продолжить карьеру в ПСЖ. Французский клуб хочет арендовать футболиста.

Жоржиньо выступает за «Челси» с лета 2018-го года после перехода из «Наполи». В текущем сезоне футболист провел за «синих» два матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €52 миллиона. Контракт Жоржиньо с «Челси» рассчитан до лета 2023-го года.

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Источник — Transfermarkt

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