Днепр-1 может подписать футболиста Шахтера

Днепровский клуб намерен арендовать украинского полузащитника «горняков» Владислава Вакулу

  • 29.09.2020 11:54
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Днепр-1 может подписать футболиста Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Владислав Вакула

21-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Владислав Вакула может перейти в «Днепр-1» на правах аренды.

Первую половину минувшего сезона Вакула провел в аренде в «Мариуполе», после чего вернулся в «Шахтер», за который провел всего два матча. В текущем сезоне Владислав ни разу не попал в заявку «горняков».

Ориентировочная стоимость игрока составляет €700 тысяч. Контракт Вакулы с «Шахтером» рассчитан до лета 2024-го года.

Владислав продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Хавбек должен вернуться в строй к началу ноября.

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Источник — YouTube

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