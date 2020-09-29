Днепр-1 может подписать футболиста Шахтера

21-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Владислав Вакула может перейти в «Днепр-1» на правах аренды.

Первую половину минувшего сезона Вакула провел в аренде в «Мариуполе», после чего вернулся в «Шахтер», за который провел всего два матча. В текущем сезоне Владислав ни разу не попал в заявку «горняков».

Ориентировочная стоимость игрока составляет €700 тысяч. Контракт Вакулы с «Шахтером» рассчитан до лета 2024-го года.

Владислав продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Хавбек должен вернуться в строй к началу ноября.