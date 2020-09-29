Экс-игрок Динамо: «Считаю себя русским, но к Украине отношусь с теплотой»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лисовой, который в 2016 году покинул киевское «Динамо» и принял российское гражданство, рассказал о причинах такого решения.
«В «Динамо» выступали такие звезды, что в 17 лет мне было рано думать, чтобы там заиграть. Мне никто бы не гарантировал: точно дорастешь до основы в Киеве, на тебя обратит внимание Шевченко в сборной.
Я понимал: в Украине начинаются проблемы, а у меня есть гражданство России. Решили, что целесообразнее в спортивном плане перейти в российский чемпионат. Я об этом не жалею и доволен. Хотел играть в футбол – и играю. Мотив был только такой.
Вряд ли кто-то может сказать, что я поступил некрасиво. У меня папа русский, российский паспорт с рождения. Я себя считаю скорее русским. При этом с большой теплотой отношусь к Украине – и не вижу здесь никаких противоречий. Мне хорошо и там, и здесь, у меня два дома: Киев и Россия.
Всегда хотел и хочу играть за сборную России. Пока я игрок молодежной сборной и пробиваюсь с ней на Евро – неплохо провели две сентябрьские игры и идем первыми в группе. Может быть, когда-то дорасту до основной», – сказал Лисовой.
Источник — Sports.ru
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У меня 4 дома, УКРАИНА, Курилы, Кубань, Крым, Калининград!
Только вчера он был лесовой, а сегодня листовой.
У русских - национальность по отцу, а у евреев - по матери...
Скажи нам кто твой отец и считай дальше.)
Приклад для всього рузге міра.
Приклад для всього рузге міра.
Приклад для всього рузге міра.
Только вчера он был лесовой, а сегодня листовой.
______________________
У меня 4 дома, УКРАИНА, Курилы, Кубань, Крым, Калининград!
У русских - национальность по отцу, а у евреев - по матери...
Скажи нам кто твой отец и считай дальше.)
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