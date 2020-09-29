Экс-игрок Динамо: «Считаю себя русским, но к Украине отношусь с теплотой»

Даниил Лисовой – о переезде в Россию

  • 29.09.2020 11:40
  • 3490 просмотров
  • 16 комментариев
Экс-игрок Динамо: «Считаю себя русским, но к Украине отношусь с теплотой»
© ФК Динамо Москва. Даниил Лисовой

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лисовой, который в 2016 году покинул киевское «Динамо» и принял российское гражданство, рассказал о причинах такого решения.
 
«В «Динамо» выступали такие звезды, что в 17 лет мне было рано думать, чтобы там заиграть. Мне никто бы не гарантировал: точно дорастешь до основы в Киеве, на тебя обратит внимание Шевченко в сборной.
 
Я понимал: в Украине начинаются проблемы, а у меня есть гражданство России. Решили, что целесообразнее в спортивном плане перейти в российский чемпионат. Я об этом не жалею и доволен. Хотел играть в футбол – и играю. Мотив был только такой.
 
Вряд ли кто-то может сказать, что я поступил некрасиво. У меня папа русский, российский паспорт с рождения. Я себя считаю скорее русским. При этом с большой теплотой отношусь к Украине – и не вижу здесь никаких противоречий. Мне хорошо и там, и здесь, у меня два дома: Киев и Россия.
 
Всегда хотел и хочу играть за сборную России. Пока я игрок молодежной сборной и пробиваюсь с ней на Евро – неплохо провели две сентябрьские игры и идем первыми в группе. Может быть, когда-то дорасту до основной», – сказал Лисовой.

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Источник — Sports.ru

(23 голоса)

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Комментарии
    name_footbol
    online
      name_footbol, 29.09.2020 12:40
    0
    "у меня два дома: Киев и Россия." - Все ясно!!!
    ______________________
    У меня 4 дома, УКРАИНА, Курилы, Кубань, Крым, Калининград!
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 29.09.2020 12:36
    0
    ну и иди ты Лесом
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 12:34
    0
    Ватаны берите пример... чемодан, вокзал, Рассея!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.09.2020 12:29
    -1
    WladWest, 29.09.2020 12:18
    Кроме акцента у него еще и фамилия, ну очень руцкая.
    А звідки взялася ПаРашка, щоби в них не було українських прізвищ? Монголи-татари хоч і мають зараз тотальну більшість серед срузьких, але слав'яни ПаРаші це все-одно нащадки українців.
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 29.09.2020 12:29
    +1
    Сегодня лисовой.
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 29.09.2020 12:28
    +4
    Как же спорт.юа хочет потрафить свидомитами, что снова запускает эту новость. Вчера была, сегодня снова.
    Только вчера он был лесовой, а сегодня листовой.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 29.09.2020 12:18
    -2
    Shara, 29.09.2020 12:06
    Он там на всю жизнь останется hohlom . Наверно и сейчас уже кличка такая. Украинский акцент точно остался, и исчезнет лет через 10-15. А так - это его выбор.
    Кроме акцента у него еще и фамилия, ну очень руцкая.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.09.2020 12:11
    +1
    Special2, 29.09.2020 11:59
    Вот это настоящий соводрочер, когда Ордец или Ракицкий переехали в парашу то это зрадныки, а как кто-то из Динамо так сразу молодец - пример для всех
    Так він переїхав назавжди. Казав, що його батько звідти. Які можуть бути претензії?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 12:07
    -1
    Special2, 29.09.2020 11:59
    Вот это настоящий соводрочер, когда Ордец или Ракицкий переехали в парашу то это зрадныки, а как кто-то из Динамо так сразу молодец - пример для всех
    тимощук еще патриот знатный оказался
    Ссылка
    Shara
      Shara, 29.09.2020 12:06
    +1
    Он там на всю жизнь останется hohlom . Наверно и сейчас уже кличка такая. Украинский акцент точно остался, и исчезнет лет через 10-15. А так - это его выбор.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 12:05
    0
    Saar, 29.09.2020 12:01
    Они не принимали гражданство
    А шахматистка Лагно из Львова, это украинка ещё?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 12:03
    0
    При чём здесь считание?
    У русских - национальность по отцу, а у евреев - по матери...
    Скажи нам кто твой отец и считай дальше.)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 29.09.2020 12:02
    0
    Ссылка
    Saar
      Saar, 29.09.2020 12:01
    +1
    Special2, 29.09.2020 11:59
    Вот это настоящий соводрочер, когда Ордец или Ракицкий переехали в парашу то это зрадныки, а как кто-то из Динамо так сразу молодец - пример для всех
    Они не принимали гражданство
    Ссылка
    Special2
      Special2, 29.09.2020 11:59
    -4
    DKTheBest2, 29.09.2020 11:49
    От бачите. Хлопець зібрав валізи, поїхав на вокзал і відбув на ПаРашу.
    Приклад для всього рузге міра.
    Вот это настоящий соводрочер, когда Ордец или Ракицкий переехали в парашу то это зрадныки, а как кто-то из Динамо так сразу молодец - пример для всех
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.09.2020 11:49
    +6
    От бачите. Хлопець зібрав валізи, поїхав на вокзал і відбув на ПаРашу.
    Приклад для всього рузге міра.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.09.2020 11:49
    +6
    От бачите. Хлопець зібрав валізи, поїхав на вокзал і відбув на ПаРашу.
    Приклад для всього рузге міра.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 29.09.2020 12:28
    +4
    Как же спорт.юа хочет потрафить свидомитами, что снова запускает эту новость. Вчера была, сегодня снова.
    Только вчера он был лесовой, а сегодня листовой.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 29.09.2020 12:29
    +1
    Сегодня лисовой.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.09.2020 12:11
    +1
    Special2, 29.09.2020 11:59
    Вот это настоящий соводрочер, когда Ордец или Ракицкий переехали в парашу то это зрадныки, а как кто-то из Динамо так сразу молодец - пример для всех
    Так він переїхав назавжди. Казав, що його батько звідти. Які можуть бути претензії?
    Ссылка
    Shara
      Shara, 29.09.2020 12:06
    +1
    Он там на всю жизнь останется hohlom . Наверно и сейчас уже кличка такая. Украинский акцент точно остался, и исчезнет лет через 10-15. А так - это его выбор.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 29.09.2020 12:01
    +1
    Special2, 29.09.2020 11:59
    Вот это настоящий соводрочер, когда Ордец или Ракицкий переехали в парашу то это зрадныки, а как кто-то из Динамо так сразу молодец - пример для всех
    Они не принимали гражданство
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 29.09.2020 12:40
    0
    "у меня два дома: Киев и Россия." - Все ясно!!!
    ______________________
    У меня 4 дома, УКРАИНА, Курилы, Кубань, Крым, Калининград!
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 29.09.2020 12:36
    0
    ну и иди ты Лесом
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 12:34
    0
    Ватаны берите пример... чемодан, вокзал, Рассея!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 12:05
    0
    Saar, 29.09.2020 12:01
    Они не принимали гражданство
    А шахматистка Лагно из Львова, это украинка ещё?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 12:03
    0
    При чём здесь считание?
    У русских - национальность по отцу, а у евреев - по матери...
    Скажи нам кто твой отец и считай дальше.)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 29.09.2020 12:02
    0
    Ссылка
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