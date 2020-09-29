Виктор ХЛУС: «Динамо не блещет даже на фоне такого Гента»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Хлус оценил шансы киевлян в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Гента». Первый поединок киевляне выиграли 2:1. Во вторник, 29-го сентября, «бело-синие» примут соперника на НСК «Олимпийский».

«Считаю, шансы «Динамо» на прохождение «Гента» и попадание в групповой этап Лиги чемпионов очень высокими. Выездная игра многое решила. Имея комфортный счет 2:1, домашнее противостояние становится производным от первого. И теперь можно строить тактику под результат. Не верится, что бельгийцы смогут достать какой-то сильный козырь, который изменит баланс сил.

Честно, ждал от «Гента» большего, но увидел посредственную команду. Она не показала, за счет чего может пройти «Динамо». По классу и квалификации игроков киевляне намного превосходят соперника. Да и накануне важных матчей сами себе обрезали крылья, поменяв главного тренера. Команда готовилась под руководством одного специалиста, теперь менять опытного наставника на ученика - это было не разумно. Как следствие, результат стал еще хуже.

«Гент» очень зависит от одного игрока, имею в виду Яремчука, который сегодня не сможет сыграть. Это показывает слабый кадровый потенциал команды, в этом случае ставить серьезные задачи не приходится. У них нет даже одиннадцать квалифицированных игроков, а запасные не могут решить кадровые проблемы.

Играя дома, «Гент» ничего не создал, а гол выглядел как случайность и стал следствием ошибки нашего вратаря. Так на что они могут рассчитывать на выезде? Если только динамовцы посчитают, что путевка уже в кармане, и выйдут расслабленными с недооценкой соперника. Вопрос конечно риторический! Но думаю, бельгийцам не стоит рассчитывать на это.

«Динамо» не блещет сейчас игрой, даже на фоне такого «Гента». Поэтому на первый план выйдет характер и конечный результат. Матч будет не за красивый футбол, а за результат. Хотя если, играя с такой командой как «Гент», боятся и трусится, то это не уровень киевского «Динамо». Мы должны проходить соперника мощно и красиво, показав, что смена тренера пошла только на пользу.

«Динамо» пригласило Луческу как кризисного тренера, и это их решение. А как будет дальше, время покажет. Важно после трехлетнего отсутствия «Динамо» в Лиге чемпионов пробиться в групповой этап. Приемлемым результатом станет и ничья, которую я и ожидаю. И это будет считаться успехом», — считает Хлус.